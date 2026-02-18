ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
476
Час на прочитання
2 хв

Біатлон на Олімпіаді-2026: результати жіночої естафети – як виступила Україна

Збірна України посіла 9-те місце в жіночій естафеті на Олімпійських іграх-2026.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександра Меркушина

Олександра Меркушина / © Associated Press

У середу, 18 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбулася жіноча естафета з біатлону.

За збірну України в ній бігли Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Дарина Чалик. "Синьо-жовті" фінішували на 9-му місці.

Перший етап Меркушина провела надзвичайно потужно і передала естафету четвертою, з відставанням лише 16,7 секунд від лідерів.

На другому етапі Джима після стрільби лежачи вийшла на другому місці, але передала естафету вже восьмою з відставанням 36,5 секунд від лідерок.

Третій етап Дмитренко завершила на десятій позиції. На заключному етапі Чалик підняла "синьо-жовтих" на одну сходинку й фінішувала дев'ятою.

"Золото" у жіночій естафеті здобула Франція, "срібло" виграла Швеція, а бронзовим призером стала Норвегія.

Олімпіада-2026. Біатлон. Естафета, жінки

1. Франція (1+6) 1:10:22.7

2. Швеція (1+7) +51.3

3. Норвегія (0+7) +1:07.6

...

9. Україна (0+9) +3:19.5

Повне відео гонки

Зазначимо, що напередодні на Олімпіаді-2026 відбулася чоловіча біатлонна естафета, де збірна України посіла 16-те місце.

Попереду на Олімпіаді-2026 ще дві біатлонні гонки. У п'ятницю, 20 лютого, відбудеться чоловічий масстарт за участю двох українців – Віталія Мандзина та Дмитра Підручного. У суботу, 21 лютого, біатлонна програма Олімпіади-2026 закриється жіночим масстартом, де Україна не буде представлена.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Дата публікації
Кількість переглядів
476
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie