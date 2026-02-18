Біатлон на Олімпіаді-2026: результати жіночої естафети – як виступила Україна

Олександра Меркушина / © Associated Press

У середу, 18 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбулася жіноча естафета з біатлону.

За збірну України в ній бігли Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Дарина Чалик. "Синьо-жовті" фінішували на 9-му місці.

Перший етап Меркушина провела надзвичайно потужно і передала естафету четвертою, з відставанням лише 16,7 секунд від лідерів.

На другому етапі Джима після стрільби лежачи вийшла на другому місці, але передала естафету вже восьмою з відставанням 36,5 секунд від лідерок.

Третій етап Дмитренко завершила на десятій позиції. На заключному етапі Чалик підняла "синьо-жовтих" на одну сходинку й фінішувала дев'ятою.

"Золото" у жіночій естафеті здобула Франція, "срібло" виграла Швеція, а бронзовим призером стала Норвегія.

Олімпіада-2026. Біатлон. Естафета, жінки

1. Франція (1+6) 1:10:22.7

2. Швеція (1+7) +51.3

3. Норвегія (0+7) +1:07.6

...

9. Україна (0+9) +3:19.5

Повне відео гонки

Зазначимо, що напередодні на Олімпіаді-2026 відбулася чоловіча біатлонна естафета, де збірна України посіла 16-те місце.

Попереду на Олімпіаді-2026 ще дві біатлонні гонки. У п'ятницю, 20 лютого, відбудеться чоловічий масстарт за участю двох українців – Віталія Мандзина та Дмитра Підручного. У суботу, 21 лютого, біатлонна програма Олімпіади-2026 закриється жіночим масстартом, де Україна не буде представлена.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.