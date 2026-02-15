ТСН у соціальних мережах

Біатлон на Олімпіаді-2026: результати жіночої гонки переслідування

Найкращий результат серед українок у персьюті показала Юлія Джима.

Юлія Джима

Юлія Джима / © biathlon.com.ua

У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбулася жіноча гонка переслідування з біатлону.

Україну в ній представляли три біатлоністки: Юлія Джима (стартувала 24-ю за підсумками спринту), Олександра Меркушина (42-ю) та Христина Дмитренко (54-ю).

Найкращий результат серед українок у персьюті показала Джима, яка посіла 43-тє місце. Дмитренко стала 45-ю, а Меркушина – 48-ю.

"Золото" здобула італійка Ліза Віттоцці, "срібло" виграла норвежка Марен Кіркейде, а бронзовою призеркою стала фінка Суві Мінкінен.

Олімпіада-2026. Біатлон. Гонка переслідування, жінки

1. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+0) 30:11.8

2. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+1+0+2) +28.8

3. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0+0+0) +34.3

4. Лу Жанмонно (Франція, 0+1+1+1) +49.4

5. Осеан Мішлон (Франція, 2+0+1+1) +57.1

6. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0+0+2) +1:08.0

...

43. Юлія Джима (Україна, 0+1+1+1) +4:09.6

45. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+2) +4:22.1

48. Олександра Меркушина (Україна, 0+2+2+1) +4:33.6

Повне відео гонки

Зазначимо, що сьогодні на Олімпіаді-2026 також відбулася чоловіча гонка переслідування з біатлону, де два українці фінішували у топ-20.

Наступним біатлонним стартом на Олімпіаді-2026 стане чоловіча естафета, яка відбудеться у вівторок, 17 лютого. Початок – о 15:30 за київським часом.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

