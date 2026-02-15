- Дата публікації
Біатлон на Олімпіаді-2026: результати жіночої гонки переслідування
Найкращий результат серед українок у персьюті показала Юлія Джима.
У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбулася жіноча гонка переслідування з біатлону.
Україну в ній представляли три біатлоністки: Юлія Джима (стартувала 24-ю за підсумками спринту), Олександра Меркушина (42-ю) та Христина Дмитренко (54-ю).
Найкращий результат серед українок у персьюті показала Джима, яка посіла 43-тє місце. Дмитренко стала 45-ю, а Меркушина – 48-ю.
"Золото" здобула італійка Ліза Віттоцці, "срібло" виграла норвежка Марен Кіркейде, а бронзовою призеркою стала фінка Суві Мінкінен.
Олімпіада-2026. Біатлон. Гонка переслідування, жінки
1. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+0) 30:11.8
2. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+1+0+2) +28.8
3. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0+0+0) +34.3
4. Лу Жанмонно (Франція, 0+1+1+1) +49.4
5. Осеан Мішлон (Франція, 2+0+1+1) +57.1
6. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0+0+2) +1:08.0
...
43. Юлія Джима (Україна, 0+1+1+1) +4:09.6
45. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+2) +4:22.1
48. Олександра Меркушина (Україна, 0+2+2+1) +4:33.6
Повне відео гонки
Зазначимо, що сьогодні на Олімпіаді-2026 також відбулася чоловіча гонка переслідування з біатлону, де два українці фінішували у топ-20.
Наступним біатлонним стартом на Олімпіаді-2026 стане чоловіча естафета, яка відбудеться у вівторок, 17 лютого. Початок – о 15:30 за київським часом.
Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.
Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.