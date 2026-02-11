Біатлон на Олімпіаді-2026: результати жіночої індивідуальної гонки

Олександра Меркушина / © Associated Press

У середу, 11 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2026 продовжилася жіночою індивідуальною гонкою.

Україну в ній представляли чотири біатлоністки: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олександра Меркушина та Дарина Чалик.

Найкращий результат серед українок показала Меркушина, яка з однією штрафною хвилиною посіла 17-те місце. Дмитренко фінішувала 18-ю, Джима – 53-ю, Чалик – 61-ю.

Золоту медаль здобула француженка Жюлія Сімон, "срібло" взяла її співвітчизниця Лу Жанмонно, а бронзовою призерккою сенсаційно стала болгарка Лора Хрістова.

Олімпіада-2026. Біатлон, жіноча індивідуальна гонка

1. Жюлія Сімон (Франція, 0+1+0+0) 41:25.6

2. Лу Жанмонно (Франція, 0+1+1+0) +53.1

3. Лора Хрістова (Болгарія, 0+0+0+0) +1:04.5

4. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0+0+0) +1:17.4

5. Доротея Вірер (Італія, 0+1+0+0) +1:33.9

6. Камілла Бене (Франція, 0+0+0+1) +1:36.7

...

17. Олександра Меркушина (Україна, 0+0+0+1) +2:48.3

18. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+1) +2:50.5

53. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+3) +5:15.7

61. Дарина Чалик (Україна, 1+1+1+0)

Зазначимо, що 8 лютого біатлонна програма Олімпійських ігор-2026 відкрилася змішаною естафетою, де збірна України посіла восьме місце.

10 лютого на Олімпіаді-2026 відбулася чоловіча індивідуальна гонка, де найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який посів 18-те місце.

Наступним біатлонним стартом на Олімпіаді-2026 стане чоловіча спринтерська гонка, яка відбудеться у п'ятницю, 13 лютого. Початок – о 15:00 за київським часом.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після третього змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Раніше повідомлялося, що український фігурист приголомшив виступом на Олімпіаді-2026.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.