Біатлон на Олімпіаді-2026: розклад усіх гонок і де дивитися

Від 8 до 21 лютого на Олімпійських іграх-2026 триватимуть змагання з біатлону.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний / © Associated Press

У неділю, 8 лютого, на Олімпійських іграх-2026, які відбуватимуться італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо, стартують змагання з біатлону.

Біатлонні гонки прийматиме Антгольц-Антерсельва. Відкриється змагальна програма змішаною естафетою.

Також медалі у біатлоні на Олімпіаді-2026 будуть розіграні в індивідуальних гонках, спринтах, персьютах, естафетах і масстартах.

Розклад біатлонних гонок на Олімпіаді-2026

Неділя, 8 лютого

15:05. Змішана естафета

Вівторок, 10 лютого

14:30. Індивідуальна гонка, чоловіки

Середа, 11 лютого

15:15. Індивідуальна гонка, жінки

П'ятниця, 13 лютого

15:00. Спринт, чоловіки

Субота, 14 лютого

15:00. Спринт, жінки

Неділя, 15 лютого

12:15. Гонка переслідування, чоловіки

15:45. Гонка переслідування, жінки

Вівторок, 17 лютого

15:30. Естафета, чоловіки

Середа, 18 лютого

15:45. Естафета, жінки

П'ятниця, 20 лютого

15:15. Масстарт, чоловіки

Субота, 21 лютого

15:15. Масстарт, жінки

Біатлон на Олімпіаді-2026: де дивитися

В Україні всі біатлонні гонки Олімпіади-2026 будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які змагатимуться за нагороди в 11 видах спорту.

