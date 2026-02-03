- Дата публікації
Біатлон на Олімпіаді-2026: розклад усіх гонок і де дивитися
Від 8 до 21 лютого на Олімпійських іграх-2026 триватимуть змагання з біатлону.
У неділю, 8 лютого, на Олімпійських іграх-2026, які відбуватимуться італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо, стартують змагання з біатлону.
Біатлонні гонки прийматиме Антгольц-Антерсельва. Відкриється змагальна програма змішаною естафетою.
Також медалі у біатлоні на Олімпіаді-2026 будуть розіграні в індивідуальних гонках, спринтах, персьютах, естафетах і масстартах.
Розклад біатлонних гонок на Олімпіаді-2026
Неділя, 8 лютого
15:05. Змішана естафета
Вівторок, 10 лютого
14:30. Індивідуальна гонка, чоловіки
Середа, 11 лютого
15:15. Індивідуальна гонка, жінки
П'ятниця, 13 лютого
15:00. Спринт, чоловіки
Субота, 14 лютого
15:00. Спринт, жінки
Неділя, 15 лютого
12:15. Гонка переслідування, чоловіки
15:45. Гонка переслідування, жінки
Вівторок, 17 лютого
15:30. Естафета, чоловіки
Середа, 18 лютого
15:45. Естафета, жінки
П'ятниця, 20 лютого
15:15. Масстарт, чоловіки
Субота, 21 лютого
15:15. Масстарт, жінки
Біатлон на Олімпіаді-2026: де дивитися
В Україні всі біатлонні гонки Олімпіади-2026 будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.
Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які змагатимуться за нагороди в 11 видах спорту.