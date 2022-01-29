Біатлон на Олімпійських іграх-2022: повний календар, розклад усіх гонок

З 4 по 20 лютого 2022 року у Пекіні відбудуться змагання з біатлону.
У п'ятницю, 4 лютого, стартують змагання з біатлону на Олімпійських іграх-2022, які відбудуться в китайському Пекіні.
Біатлоністи розіграють медалі у шести дисциплінах. Гонки заплановані на 5-19 лютого в ранковий час для України.
Зазначимо, що гонки на Олімпіаді до заліку Кубка світу не увійдуть.
Календар олімпійського турніру з біатлону в Пекіні-2022:
5 лютого
11:00 – Змішана естафета
7 лютого
11:00 – Індивідуальна гонка, жінки, 15 км
8 лютого
10:30 – Індивідуальна гонка, чоловіки, 20км
11 лютого
11:00 – Спринт, жінки, 7,5 км
12 лютого
11:00 – Спринт, чоловіки, 10 км
13 лютого
11:00 – Гонка переслідування, жінки, 10 км
12:45 – Гонка переслідування, чоловіки, 12,5 км
15 лютого
11:00 – Естафета, чоловіки, 4х7,5 км
16 лютого
09:45 – Естафета, жінки, 4х6 км
18 лютого
11:00 – Масстарт, чоловіки, 15 км
19 лютого
11:00 – Масстарт, жінки, 12,5 км
- Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі.
- Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;
- Усього розіграють 109 комплектів медалей.
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