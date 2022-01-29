Біатлон на Олімпійських іграх-2022: повний календар, розклад усіх гонок

З 4 по 20 лютого 2022 року у Пекіні відбудуться змагання з біатлону.

У п'ятницю, 4 лютого, стартують змагання з біатлону на Олімпійських іграх-2022, які відбудуться в китайському Пекіні.

Біатлоністи розіграють медалі у шести дисциплінах. Гонки заплановані на 5-19 лютого в ранковий час для України.

Зазначимо, що гонки на Олімпіаді до заліку Кубка світу не увійдуть.

Календар олімпійського турніру з біатлону в Пекіні-2022:

5 лютого

11:00 – Змішана естафета

7 лютого

11:00 – Індивідуальна гонка, жінки, 15 км

8 лютого

10:30 – Індивідуальна гонка, чоловіки, 20км

11 лютого

11:00 – Спринт, жінки, 7,5 км

12 лютого

11:00 – Спринт, чоловіки, 10 км

13 лютого

11:00 – Гонка переслідування, жінки, 10 км

12:45 – Гонка переслідування, чоловіки, 12,5 км

15 лютого

11:00 – Естафета, чоловіки, 4х7,5 км

16 лютого

09:45 – Естафета, жінки, 4х6 км

18 лютого

11:00 – Масстарт, чоловіки, 15 км

19 лютого

11:00 – Масстарт, жінки, 12,5 км

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі .

. Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

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