Біатлон: результати чоловічого масстарту на останньому етапі Кубка світу в Голменколлені

У неділю, 23 березня, в норвезькому Голменколлені чоловічим масстартом завершився останній, дев'ятий етап Кубка світу з біатлону-2024/25.

Україну в останній гонці сезону Кубка світу представляв один біатлоніст – Дмитро Підручний, який фінішував 24-м.

Переможцем масстарту став швед Себастьян Самуельссон. Другим фінішував француз Ерік Перро, а замкнув трійку призерів норвежець Ендре Стремсгейм.

Зазначимо, що це була остання гонка в кар'єрі для норвежця Йоганнеса Бьо – п'ятиразовий володар Великого кришталевого глобусу, який раніше оголосив про завершення кар'єри, фінішував восьмим.

Його брат, володар Великого кришталевого глобусу сезону-2010/11 норвежець Тар'єй Бьо, який також оголосив про завершення кар'єри, у своїй прощальній гонці в біатлоні посів 23-те місце.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічого масстарту в Голменколлені

1. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+1+0) 39:11.8

2. Ерік Перро (Франція, 0+1+0+0) +5.6

3. Ендре Стремсгейм (Норвегія, 0+0+0+0) +9.3

4. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+1+0+0) +21.1

5. Кантен Фійон-Має (Франція, 1+1+0+1) +30.7

6. Яков Фак (Словаччина, 0+0+0+0) +40.9

...

24. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+1) +3:10.2

Раніше сьогодні у Голменколлені відбувся жіночий масстарт, де найкращий результат серед українок показала Олена Городна, яка фінішувала 23-ю.

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