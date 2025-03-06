Біатлон: результати чоловічого спринту на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто

У четвер, 6 березня, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в чеському Нове-Мєсто стартував чоловічою спринтерською гонкою.

Україну в ній представляли чотири біатлоністи: Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Артем Тищенко.

Найкращий результат серед українців у спринті показав Підручний (35-те місце). До залікової зони також потрапив Мандзин, який посів 38-му позицію. Крім них, до персьюту відібрався Дудченко (57-ма сходинка). А ось Тищенко опинився за межами топ-60 і не візьме участь у гонці переслідування.

Переможцем спринту став француз Емільєн Жаклен. Другим фінішував італієць Томмазо Джакомель, а замкнув трійку призерів норвежець Йоганнес Бьо.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічого спринту в Нове-Мєсто

1. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0) 23:13.3

2. Томмазо Джакомель (Італія, 1+0) +19.8

3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 2+0) +20.9

4. Ерік Перро (Франція, 1+0) +22.8

5. Ендре Стремсгейм (Норвегія, 0+1) +27.0

6. Єспер Нелін (Швеція, 0+0) +32.8

...

35. Дмитро Підручний (Україна, 2+0) +1:49.3

38. Віталій Мандзин (Україна, 1+0) +1:53.2

57. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +2:33.6

77. Артем Тищенко (Україна, 0+1) +3:19.2

Етап у Нове-Мєсто продовжиться у п'ятницю, 7 березня, жіночою спринтерською гонкою, яка розпочнеться о 19:20 за київським часом.

На суботу, 8 березня, у Нове-Мєсто заплановано гонки переслідування, а завершиться етап у неділю, 9 березня, класичними естафетами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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