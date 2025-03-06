Біатлон: результати чоловічого спринту на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто

Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний.
У четвер, 6 березня, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в чеському Нове-Мєсто стартував чоловічою спринтерською гонкою.
Україну в ній представляли чотири біатлоністи: Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Артем Тищенко.
Найкращий результат серед українців у спринті показав Підручний (35-те місце). До залікової зони також потрапив Мандзин, який посів 38-му позицію. Крім них, до персьюту відібрався Дудченко (57-ма сходинка). А ось Тищенко опинився за межами топ-60 і не візьме участь у гонці переслідування.
Переможцем спринту став француз Емільєн Жаклен. Другим фінішував італієць Томмазо Джакомель, а замкнув трійку призерів норвежець Йоганнес Бьо.
Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічого спринту в Нове-Мєсто
1. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0) 23:13.3
2. Томмазо Джакомель (Італія, 1+0) +19.8
3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 2+0) +20.9
4. Ерік Перро (Франція, 1+0) +22.8
5. Ендре Стремсгейм (Норвегія, 0+1) +27.0
6. Єспер Нелін (Швеція, 0+0) +32.8
...
35. Дмитро Підручний (Україна, 2+0) +1:49.3
38. Віталій Мандзин (Україна, 1+0) +1:53.2
57. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +2:33.6
77. Артем Тищенко (Україна, 0+1) +3:19.2
Етап у Нове-Мєсто продовжиться у п'ятницю, 7 березня, жіночою спринтерською гонкою, яка розпочнеться о 19:20 за київським часом.
На суботу, 8 березня, у Нове-Мєсто заплановано гонки переслідування, а завершиться етап у неділю, 9 березня, класичними естафетами.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Читайте також:
Нове-Мєсто-2025: розклад гонок сьомого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися
Біатлонна шоу-гонка у Стокгольмі: хто став переможцем, як виступила Україна
Збірна України завоювала першу медаль на юніорському чемпіонаті світу з біатлону-2025