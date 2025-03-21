Біатлон: результати чоловічого спринту на заключному етапі Кубка світу в Голменколлені

Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний.
У п'ятницю, 21 березня, заключний, дев'ятий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 у норвезькому Голменколлені стартував чоловічою спринтерською гонкою.
Україну в ній представляли чотири біатлоністи: Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк.
Найкращий результат у гонці серед українців показав Підручний, який посів 26-те місце.
Весь п'єдестал останнього спринту сезону забрали норвежці. Переможцем став Йоганнес Бьо, який раніше анонсував завершення кар'єри. Другим фінішував поточний лідер загального заліку Кубка світу Стурла Легрейд, а замкнув трійку Йоганнес Дале.
Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічого спринту в Голменколлені
1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0) 24:49.5
2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +25.7
3. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+1) +36.7
4. Ісак Фрей (Норвегія, 0+1) +46.6
5. Вебйорн Серум (Норвегія, 1+1) +59.8
6. Томазо Джакомель (Італія, 1+1) +1.01.1
...
26. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +1:53.7
44. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +2:20.2
54. Віталій Мандзин (Україна, 1+0) +2:30.8
78. Тарас Лесюк (Україна, 3+0) +3:33.2
Сьогодні на етапі у Голменколлені також відбудеться жіночий спринт, де Україну представлять Олена Городна, Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олександра Меркушина та Дарина Чалик. Початок гонки – о 17:15 за київським часом.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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