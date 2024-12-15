Біатлон: результати чоловічої естафети на етапі Кубка світу в Гогфільцені

У неділю, 15 грудня, другий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в австрійському Гогфільцені завершився чоловічою естафетою.

Збірну України в ній представляли Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний. Наша команда фінішувала на 12-й позиції.

На першому етапі Тищенко безпомилково стріляв лежачи і залишив вогневий рубіж на 12-й позиції. На стійці Артем використав один додатковий патрон і залишився на 12-й сходинці. Але через повільний хід передав естафету лише 18-м.

На другому етапі Мандзин чисто відстрілявся лежачи та підняв збірну України на 17-те місце. На стрільбу стоячи він прийшов уже 12-м, але з нею не впорався і, заробивши два штрафні кола, опустився на 18-ту сходинку. Віталій передав естафету також 18-м.

На третьому етапі Дудченко не хибив лежачи та вийшов зі стрільбища на 17-й позиції. На стійці Антон використав два додаткові патрони і залишився на 17-й сходинці, а передав естафету 16-м.

На заключному четвертому етапі Підручний двічі схибив на стрільбі лежачи і вийшов з вогневого рубежу на 16-му місці. На стійці з ідеальною стрільбою він підняв українську команду на 13-ту позицію. Фінішував Дмитро 12-м.

Виграла чоловічу естафету Франція, другою стала Норвегія, а замкнула призову трійку Швеція.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічої естафети в Гогфільцені

1. Франція (0+10) 1:23:04.3

2. Норвегія (1+8) +49.0

3. Швеція (1+14) +1:59.2

4. Словенія (0+6) +2:06.8

5. Німеччина (1+13) +2:27.8

6. США (0+10) +3:01.0

...

12. Україна (2+8) +4:46.4

Зазначимо, що раніше сьогодні на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені відбулася жіноча естафета, в якій українська збірна посіла сьоме місце.

Наступний, третій етап сезону Кубка світу з біатлону прийматиме від 19 до 22 грудня Ансі - Ле-Гран-Борнан (Франція).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Гогфільцені

Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Гогфільцені

Збірна України здобула першу медаль біатлонного сезону-2024/25