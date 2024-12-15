Біатлон: результати чоловічої естафети на етапі Кубка світу в Гогфільцені

Українці фінішували в естафеті за межами топ-10.
У неділю, 15 грудня, другий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в австрійському Гогфільцені завершився чоловічою естафетою.
Збірну України в ній представляли Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний. Наша команда фінішувала на 12-й позиції.
На першому етапі Тищенко безпомилково стріляв лежачи і залишив вогневий рубіж на 12-й позиції. На стійці Артем використав один додатковий патрон і залишився на 12-й сходинці. Але через повільний хід передав естафету лише 18-м.
На другому етапі Мандзин чисто відстрілявся лежачи та підняв збірну України на 17-те місце. На стрільбу стоячи він прийшов уже 12-м, але з нею не впорався і, заробивши два штрафні кола, опустився на 18-ту сходинку. Віталій передав естафету також 18-м.
На третьому етапі Дудченко не хибив лежачи та вийшов зі стрільбища на 17-й позиції. На стійці Антон використав два додаткові патрони і залишився на 17-й сходинці, а передав естафету 16-м.
На заключному четвертому етапі Підручний двічі схибив на стрільбі лежачи і вийшов з вогневого рубежу на 16-му місці. На стійці з ідеальною стрільбою він підняв українську команду на 13-ту позицію. Фінішував Дмитро 12-м.
Виграла чоловічу естафету Франція, другою стала Норвегія, а замкнула призову трійку Швеція.
Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічої естафети в Гогфільцені
1. Франція (0+10) 1:23:04.3
2. Норвегія (1+8) +49.0
3. Швеція (1+14) +1:59.2
4. Словенія (0+6) +2:06.8
5. Німеччина (1+13) +2:27.8
6. США (0+10) +3:01.0
...
12. Україна (2+8) +4:46.4
Зазначимо, що раніше сьогодні на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені відбулася жіноча естафета, в якій українська збірна посіла сьоме місце.
Наступний, третій етап сезону Кубка світу з біатлону прийматиме від 19 до 22 грудня Ансі - Ле-Гран-Борнан (Франція).
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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