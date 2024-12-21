Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Ансі

Найкращим серед українців у персьюті став Дмитро Підручний.

У суботу, 21 грудня, третій етап Кубка світу з біатлону-2024/25 у французькому Ансі-Ле-Гран-Борнан продовжився чоловічою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли три біатлоністи – Антон Дудченко (12-та стартова позиція за підсумками спринту), Віталій Мандзин (стартував 16-м) і Дмитро Підручний (розпочав гонку 40-м).

Найкращим серед українців за підсумками персьюту став Підручний, який фінішував 18-м. Мандзин посів 25-те місце, а Дудченко завершив гонку 31-м.

Виграв гонку переслідування норвежець Йоганнес Бьо. Йому склали компанію на п'єдесталі французи Ерік Перро та Емільєн Жаклен, які стали другим та третім відповідно.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічої гонки переслідування в Ансі

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+0+1) 31:25.4 хвилини

2. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) +27.6

3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+1+1) +47.5

...

18. Дмитро Підручний (Україна, 1+0+0+2) +1:57.4

25. Віталій Мандзин (Україна, 1+1+1+0) +2:24.1

31. Антон Дудченко (Україна, 1+1+1+0) +2:46.0

Етап в Ансі продовжиться сьогодні жіночою гонкою переслідування, яка розпочнеться о 15:45 за київським часом. Україну в ній представлять Юлія Джима (четверта стартова позиція), а також Христина Дмитренко і Олександра Меркушина, які вийдуть на старт 22-ю і 48-ю відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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