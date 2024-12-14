Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Гогфільцені

Найкращим серед українців у персьюті став Дмитро Підручний.
У суботу, 14 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 в австрійському Гогфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування.
Україну в ній представляли три біатлоністи – Дмитро Підручний (стартував 15-м за підсумками спринту), Віталій Мандзин (33-тя стартова позиція) та Антон Дудченко (розпочав гонку 39-м).
Найкращий результат серед українців у персьюті показав Підручний, який з однією хибою фінішував 11-м. Мандзин та Дудченко до залікової зони не потрапили, посівши 45-те та 48-ме місця відповідно.
Виграв гонку переслідування норвежець Йоганнес Бьо, який раніше тріумфував у спринті. На другу сходинку п'єдесталу пошани піднявся француз Емільєн Жаклен, а замкнув трійку призерів норвежець Штурла Легрейд.
Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічого персьюту в Гогфільцені
1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+1+1) 32:16.5
2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+0+1) +3.5
3. Штурла Легрейд (Норвегія 0+0+0+1) +3.8
4. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+2+1) +47.0
5. Мартін Улдаль (Норвегія, 0+0+2+1) +47.6
6. Вебйон Соерум (Норвегія, 2+0+1+0) +50.1
...
11. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+0+1) +1:35.4
45. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+3+1) +4:09.2
48. Антон Дудченко (Україна, 2+1+0+2) +4:15.3
Раніше сьогодні у Гогфільцені відбулася жіноча гонка переслідування, де найкращий результат серед українок продемонструвала Христина Дмитренко. яка фінішувала 22-ю.
Програма етапу Кубка світу з біатлону в Гогфільцені закриється у неділю, 15 грудня, жіночою та чоловічою класичними естафетами.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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