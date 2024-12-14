Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Гогфільцені

Найкращим серед українців у персьюті став Дмитро Підручний.

У суботу, 14 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 в австрійському Гогфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в ній представляли три біатлоністи – Дмитро Підручний (стартував 15-м за підсумками спринту), Віталій Мандзин (33-тя стартова позиція) та Антон Дудченко (розпочав гонку 39-м).

Найкращий результат серед українців у персьюті показав Підручний, який з однією хибою фінішував 11-м. Мандзин та Дудченко до залікової зони не потрапили, посівши 45-те та 48-ме місця відповідно.

Виграв гонку переслідування норвежець Йоганнес Бьо, який раніше тріумфував у спринті. На другу сходинку п'єдесталу пошани піднявся француз Емільєн Жаклен, а замкнув трійку призерів норвежець Штурла Легрейд.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічого персьюту в Гогфільцені

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+1+1) 32:16.5

2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+0+1) +3.5

3. Штурла Легрейд (Норвегія 0+0+0+1) +3.8

4. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+2+1) +47.0

5. Мартін Улдаль (Норвегія, 0+0+2+1) +47.6

6. Вебйон Соерум (Норвегія, 2+0+1+0) +50.1

...

11. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+0+1) +1:35.4

45. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+3+1) +4:09.2

48. Антон Дудченко (Україна, 2+1+0+2) +4:15.3

Раніше сьогодні у Гогфільцені відбулася жіноча гонка переслідування, де найкращий результат серед українок продемонструвала Христина Дмитренко. яка фінішувала 22-ю.

Програма етапу Кубка світу з біатлону в Гогфільцені закриється у неділю, 15 грудня, жіночою та чоловічою класичними естафетами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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