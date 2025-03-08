Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто

У суботу, 8 березня, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в чеському Нове-Мєсто продовжився чоловічою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли три біатлоністи: Дмитро Підручний (35-та стартова позиція за підсумками спринту), Віталій Мандзин (38-ма) і Антон Дудченко (57-ма).

Найкращий результат серед українців у персьюті показав Підручний, який фінішував 36-м. До залікової зони також потрапив Мандзин, який став 39-м. Дудченко завершив гонку 49-м, не набравши очок.

Перемогу в гонці здобув шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон. На другу сходинку п'єдесталу піднявся італієць Томмазо Джакомель, а замкнув призову трійку норвежець Йоганнес Бьо.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічої гонки переслідування в Нове-Мєсто

1. Себастьян Самуельсон (Швеція, 0+0+0+0) 32:22.1

2. Томмазо Джакомель (Італія, 1+1+0+0) +26.4

3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+1+1+1) +38.7

4. Кантен Фійон-Має (Франція, 1+0+1+1) +45.3

5. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+0) +53.2

6. Ніклас Хартвег (Швейцарія, 1+0+0+0) +1:14.8

...

36. Дмитро Підручний (Україна, 2+2+1+1) +4:19.9

39. Віталій Мандзин (Україна, 1+0+1+2) +4:49.5

49. Антон Дудченко (Україна, 2+1+0+1) +6:30.1

Додамо, що сьогодні у Нове-Мєсто також відбудеться жіноча гонка переслідування, де виступлять дві українки: Юлія Джима і Христина Дмитренко, які вийдуть на старт 24-ю і 25-ю відповідно. Початок – о 18:40 за київським часом.

Завершиться етап у Нове-Мєсто в неділю, 9 березня, класичними естафетами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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