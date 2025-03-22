Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на останньому етапі Кубка світу в Голменколлені

Найкращий результат серед українців у персьюті показав Дмитро Підручний.
У суботу, 22 березня, заключний, дев'ятий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 у норвезькому Голменколлені продовжився чоловічою гонкою переслідування.
Україну в ній представляли два біатлоністи: Дмитро Підручний (26-та стартова позиція за підсумками спринту) та Антон Дудченко (44-та).
До гонки переслідування також відібрався Віталій Мандзин (54-те місце у спринті), проте на старт третій біатлоніст збірної України не вийшов.
Найкращий результат серед українців у персьюті показав Підручний, який фінішував 24-м. Дудченко посів 31-шу сходинку.
Виграв гонку норвежець Стурла Легрейд, який завдяки цьому достроково став переможцем загального заліку Кубка світу, вперше в кар'єрі завоювавши Великий кришталевий глобус.
Друге місце посів норвежець Йоганнес Бьо, який раніше анонсував завершення кар'єри. Замкнув трійку призерів француз Кантен Фійон Майє.
Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічої гонки переслідування в Голменколлені
1. Стурла Легрейд (Норвегія) 31:40.1
2. Йоганнес Бьо (Норвегія) +15.5
3. Кантен Фійон Майє (Франція) +23.9
...
24. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+2+2) +3:12.2
31. Антон Дудченко (Україна, 0+1+1+0) +3:30.4
Сьогодні на етапі у Голменколлені також відбудеться жіноча гонка переслідування, де Україну преставлять: Олена Городна (стартуватиме 15-ю), Юлія Джима (23-ю) та Христина Дмитренко (59-ю). Початок – о 16:50 за київським часом.
В неділю, 23 березня, поточний сезон Кубка світу завершиться масстартами.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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