Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на останньому етапі Кубка світу в Голменколлені

У суботу, 22 березня, заключний, дев'ятий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 у норвезькому Голменколлені продовжився чоловічою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли два біатлоністи: Дмитро Підручний (26-та стартова позиція за підсумками спринту) та Антон Дудченко (44-та).

До гонки переслідування також відібрався Віталій Мандзин (54-те місце у спринті), проте на старт третій біатлоніст збірної України не вийшов.

Найкращий результат серед українців у персьюті показав Підручний, який фінішував 24-м. Дудченко посів 31-шу сходинку.

Виграв гонку норвежець Стурла Легрейд, який завдяки цьому достроково став переможцем загального заліку Кубка світу, вперше в кар'єрі завоювавши Великий кришталевий глобус.

Друге місце посів норвежець Йоганнес Бьо, який раніше анонсував завершення кар'єри. Замкнув трійку призерів француз Кантен Фійон Майє.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічої гонки переслідування в Голменколлені

1. Стурла Легрейд (Норвегія) 31:40.1

2. Йоганнес Бьо (Норвегія) +15.5

3. Кантен Фійон Майє (Франція) +23.9

...

24. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+2+2) +3:12.2

31. Антон Дудченко (Україна, 0+1+1+0) +3:30.4

Сьогодні на етапі у Голменколлені також відбудеться жіноча гонка переслідування, де Україну преставлять: Олена Городна (стартуватиме 15-ю), Юлія Джима (23-ю) та Христина Дмитренко (59-ю). Початок – о 16:50 за київським часом.

В неділю, 23 березня, поточний сезон Кубка світу завершиться масстартами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також: