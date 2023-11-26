Біатлон: результати чоловічої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Естерсунді

Артем Тищенко став найкращим серед українських біатлоністів.
У неділю, 26 листопада, на першому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 у шведському Естерсунді відбулася чоловіча індивідуальна гонка.
Збірну України в ній представили 5 спортсменів: Антон Дудченко, Артем Тищенко, Денис Насико, Тарас Лесюк і Богдан Цимбал.
Найкращий результат серед українців показав Тищенко, який посів 38-ме місце. Решта українців фінішували за межами топ-40 та не зуміли набрати залікових очок: Лесюк – 49-й, Цимбал – 52-й, Насико – 54-й, а Дудченко – 56-й.
Виграв індивідуальну гонку німець Роман Реес, для якого це перше в кар'єрі "золото" на рівні Кубка світу. "Срібло" здобув ще один представник Німеччини Юстус Штрелоу. "Бронзу" взяв чинний володар Великого кришталевого глобуса норвежець Йоганнес Бьо.
Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічої індивідуальної гонки в Естерсунді
1. Роман Реес (Німеччина, 0+0+0+1) 51:27.2
2. Юстус Штрелоу (Німеччина, 0+1+0+0) +12.1
3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+0+1) +25.0
4. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+0+0+1) +29.1
5. Себастьян Шталдер (Швейцарія, 0+0+0+1) +29.3
6. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 0+0+0+1) +39.3
...
38. Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+1) +3:26.3
49. Тарас Лесюк (Україна, 0+1+0+1) +4:17.4
52. Богдан Цимбал (Україна, 0+1+0+0) +4:32.2
54. Денис Насико (Україна, 2+0+0+0) +4:42.6
56. Антон Дудченко (Україна, 2+0+0+1) +4:46.6
Додамо, що раніше сьогодні відбулася жіноча індивідуальна гонка, де перемогу здобула італійка Ліза Віттоцці. Найкращий результат серед українок показала Ірина Петренко – 22-ге місце.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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