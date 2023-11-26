Біатлон: результати чоловічої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Естерсунді

У неділю, 26 листопада, на першому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 у шведському Естерсунді відбулася чоловіча індивідуальна гонка.

Збірну України в ній представили 5 спортсменів: Антон Дудченко, Артем Тищенко, Денис Насико, Тарас Лесюк і Богдан Цимбал.

Найкращий результат серед українців показав Тищенко, який посів 38-ме місце. Решта українців фінішували за межами топ-40 та не зуміли набрати залікових очок: Лесюк – 49-й, Цимбал – 52-й, Насико – 54-й, а Дудченко – 56-й.

Виграв індивідуальну гонку німець Роман Реес, для якого це перше в кар'єрі "золото" на рівні Кубка світу. "Срібло" здобув ще один представник Німеччини Юстус Штрелоу. "Бронзу" взяв чинний володар Великого кришталевого глобуса норвежець Йоганнес Бьо.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічої індивідуальної гонки в Естерсунді

1. Роман Реес (Німеччина, 0+0+0+1) 51:27.2

2. Юстус Штрелоу (Німеччина, 0+1+0+0) +12.1

3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+0+1) +25.0

4. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+0+0+1) +29.1

5. Себастьян Шталдер (Швейцарія, 0+0+0+1) +29.3

6. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 0+0+0+1) +39.3

...

38. Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+1) +3:26.3

49. Тарас Лесюк (Україна, 0+1+0+1) +4:17.4

52. Богдан Цимбал (Україна, 0+1+0+0) +4:32.2

54. Денис Насико (Україна, 2+0+0+0) +4:42.6

56. Антон Дудченко (Україна, 2+0+0+1) +4:46.6

Додамо, що раніше сьогодні відбулася жіноча індивідуальна гонка, де перемогу здобула італійка Ліза Віттоцці. Найкращий результат серед українок показала Ірина Петренко – 22-ге місце.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

Естерсунд-2023: розклад гонок першого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Кубок світу з біатлону: результати змішаної естафети на етапі в Естерсунді

Кубок світу з біатлону: результати стартової гонки сезону – як виступила Україна