Біатлон: результати чоловічої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Рупольдінгу

Жоден з українців не фінішував у заліковій зоні.

У середу, 15 січня, п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в німецькому Рупольдінгу стартував чоловічою індивідуальною гонкою.

Україну в ній представляли чотири біатлоністи: Віталій Мандзин, Богдан Цимбал, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Жоден з українців не фінішував у заліковій зоні. Мандзин посів 55-те місце, Цимбал – 74-те, Дудченко – 76-те, а Підручний – 98-ме, що є найгіршим результатом у його кар'єрі.

Виграв гонку норвежець Вебйорн Соерум. Другим став француз Емільєн Клод, а замкнув трійку призерів латвієць Андрейс Расторгуєвс.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічої індивідуальної гонки в Рупольдінгу

1. Вебйорн Соерум (Норвегія, 0+0+0+0) 47:30.0 хвилини

2. Емільєн Клод (Франція, 0+0+0+0) +52.1

3. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+1+0+0) +56.8

...

55. Віталій Мандзин (Україна, 0+1+1+1) +5:09.3

74. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+0+2) +6:33.7

76. Антон Дудченко (Україна, 0+2+0+1) +6:48.9

98. Дмитро ПІдручний (Україна, 1+2+4+1) +9:47.5

Етап у Рупольдінгу продовжиться у четвер, 16 січня, жіночою індивідуальною гонкою, яка розпочнеться о 15:10 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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