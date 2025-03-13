Біатлон: результати чоловічої короткої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Поклюці

У четвер, 13 березня, восьмий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 у словенській Поклюці продовжився чоловічою короткою індивідуальною гонкою.

Україну в ній представляли чотири біатлоністи: Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк.

Найкращий результат серед українців показав Дудченко, який посів 25-те місце. До залікової зони також потрапив Мандзин, який фінішував 34-м.

Перемогу в короткій "індивідуалці" здобув словенець Яков Фак. Другим став норвежець Стурла Легрейд, а замкнув трійку призерів швед Мартін Понсілуома.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічої короткої індивідуальної гонки в Поклюці

1. Яков Фак (Словенія, 0+0+0+0) 40:52.6

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+1) +34.3

3. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1+0+1) +44.3

4. Томмазо Джакомель (Італія, 1+0+1+0) +51.2

5. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+0+0+1) +1:24.4

6. Кантен Фійон-Має (Франція, 1+0+2+0) +1:29.5

...

25. Антон Дудченко (Україна, 0+1+1+0) +4:00.3

34. Віталій Мандзин (Україна, 1+2+0+0) +4:45.3

53. Тарас Лесюк (Україна, 1+1+0+2) +6:31.3

54. Дмитро Підручний (Україна, 1+2+0+1) +6:40.5

Додамо, що сьогодні етап у Поклюці стартував жіночою короткою індивідуальною гонкою, де одразу три українки фінішували у топ-20.

До змагальної програми словенського етапу, який триватиме до 16 березня, також включено масстарти і змішані естафети. Повний розклад гонок доступний на нашому сайті.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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