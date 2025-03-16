Біатлон: результати класичної змішаної естафети на етапі Кубка світу в Поклюці

У неділю, 16 березня, восьмий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 у словенській Поклюці закінчився класичною змішаною естафетою.

За збірну України в ній бігли Олександра Меркушина, Олена Городна, Антон Дудченко та Віталій Мандзин. "Синьо-жовті" фінішували на дев'ятому місці.

Перемогла в гонці Швеція. Другою стала Франція, а замкнула трійку призерів Норвегія.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати класичної змішаної естафети в Поклюці

1. Швеція (0+12) 1:09:07,5

2. Франція (1+6) +14,8

3. Норвегія (0+10) +20,0

4. Австрія (0+7) +53,6

5. Італія (0+9) +1:01,0

6. Німеччина (0+7) +1:03,6

…

9. Україна (0+5) +3:17,7

Завершиться поточний біатлонний сезон останнім етапом Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який заплановано на 21-23 березня.

Зазначимо, що цього сезону Кубка світу з біатлону збірна України вже має одну медаль – наша команда виборола "бронзу" в чоловічій естафеті на етапі в чеському Нове-Мєсто.

Для України це перша медаль на рівні Кубка світу з біатлону за три сезони. До цього востаннє "синьо-жовті" здобували нагороду на етапі в Обергофі у сезоні-2021/22, тоді "бронзу" в одиночній змішаній естафеті виграли Дар'я Блашко та Артем Тищенко.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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