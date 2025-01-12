Біатлон: результати одиночної змішаної естафети на етапі Кубка світу в Обергофі

У неділю, 12 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 в німецькому Обергофі відбулася одиночна змішана естафета.

Збірну України в ній представляли Антон Дудченко та Ірина Петренко. "Синьо-жовті" посіли 13-те місце, сумарно використавши п'ять додаткових патронів.

Перемогу в гонці здобула Фінляндія, для якої це перше в історії "золото" в змішаних естафетах на Кубку світу. Другою стала Франція, а замкнула трійку призерів Німеччина.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати одиночної змішаної естафети в Обергофі

1. Фінляндія (0+5) 39:17.1 хвилини

2. Франція (0+8) +5.8

3. Німеччина (0+11) +24.9

4. Швейцарія (1+8) +46.4

5. Австрія (0+8) +52.1

6. Словенія (0+9) +55.3

...

13. Україна (0+5) +2:43.8

Сьогодні етап в Обергофі закриється класичною змішаною естафетою, яка розпочнеться о 15:30 за київським часом. За збірну України побіжать Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Олена Городна та Христина Дмитренко.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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