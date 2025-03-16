Біатлон: результати одиночної змішаної естафети на етапі Кубка світу в Поклюці

У неділю, 16 березня, в останній змагальний день восьмого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25 у словенській Поклюці відбулася одиночна змішана естафета.

Збірну України в гонці представляв дует Христини Дмитренко та Дмитра Підручного. "Синьо-жовті" фінішували на 11-й позиції.

Синглмікст виграла Швейцарія. Другою стала Швеція, а замкнула призову трійку Фінляндія.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати одиночної змішаної естафети в Поклюці

1. Швейцарія (0+7) 40:51,8

2. Швеція (0+4) +9,4

3. Фінляндія (0+9) +12,1

4. Франція (0+10) +19,9

5. США (0+6) +21,2

6. Німеччина (0+8) +23,3

...

11. Україна (0+8) +1:15,7

Сьогодні етап у Поклюці закриється класичною змішаною естафетою, де за українську команду бігтимуть Олександра Меркушина, Олена Городна, Антон Дудченко та Віталій Мандзин. Старт гонки – о 15:50 за київським часом.

Завершиться поточний біатлонний сезон останнім етапом Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який заплановано на 21-23 березня.

Зазначимо, що цього сезону Кубка світу з біатлону збірна України вже має одну медаль – наша команда виборола "бронзу" в чоловічій естафеті на етапі в чеському Нове-Мєсто.

Для України це перша медаль на рівні Кубка світу з біатлону за три сезони. До цього востаннє "синьо-жовті" здобували нагороду на етапі в Обергофі у сезоні-2021/22, тоді "бронзу" в одиночній змішаній естафеті виграли Дар'я Блашко та Артем Тищенко.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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