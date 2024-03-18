Біатлон: результати останньої гонки сезону Кубка світу-2023/24

Йоганнес Бьо виграв масстарт у канадському Кенморі.
У неділю, 17 березня, на заключному етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в канадському Кенморі відбулася остання гонка сезону – чоловічий масстарт.
Україна в цій гонці представлена не була. Жоден з наших біатлоністів не зумів відібратися до масстарту.
Виграв масстарт норвежець Йоганнес Бьо, який ще перед заключною гонкою достроково став переможцем Кубка світу з біатлону-2023/24 і уп'яте в кар'єрі завоював Великий кришталевий глобус.
Друге місце в масстарті посів ще один норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль, а третім фінішував француз Емільєн Жаклен.
Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічого масстарту в Кенморі
1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+0+1) 36:03.4 хвилини
2. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 2+0+0+0) +44.5
3. Емільєн Жаклен (Франція, 1+1+1+0) +1:07.2
4. Томмазо Джакомель (Італія, 1+1+1+1) +1:15.1
5. Тарьєй Бьо (Норвегія, 1+2+0+1) +1:19.9
6. Мартін Понсілуома (Швеція, 2+1+0+1) +1:23.8
Додамо, що раніше 17 березня відбувся жіночий масстарт, який виграла француженка Лу Жанмонно. Єдина українка Юлія Джима фінішувала 23-ю.
Перемогу в підсумковому жіночому загальному заліку Кубка світу з біатлону здобула італійка Ліза Віттоцці. Вона вперше в кар'єрі стала володаркою Великого кришталевого глобуса.
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