Біатлон: результати першого чоловічого спринту сезону Кубка світу-2024/25

Двоє українців увійшли до топ-15 за підсумками спринтерської гонки в Контіолагті.

У п'ятницю, 6 грудня, на стартовому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 у фінському Контіолагті відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну в гонці представляли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Найкращий результат серед українців показав Мандзин, який посів 14-те місце. На 15-й сходинці розташувався Дудченко. Водночас Підручний і Цимбал, до залікової зони не потрапили.

Виграв спринт француз Емільєн Жаклен. Другим став швед Себастьян Самуельссон, а замкнув трійку призерів німець Філіп Наврат.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічого спринту в Контіолагті

1. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0) 23:03.1

2. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+1) +18.9

3. Філіп Наврат (Німеччина, 0+0) +25.1

4. Кемпбелл Райт (США, 0+0) +29.1

5. Йоганнес Бьо (Норвегія, 2+0) +51.0

6. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+1) +54.7

...

14. Віталій Мандзин (Україна, 0+0) +1:12.7

15. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +1:14.7

52. Дмитро Підручний (Україна, 1+2) +2:12.5

71. Богдан Цимбал (Україна, 1+1) +2.58.6

Етап у Контіолагті продовжиться у суботу, 7 грудня, жіночою спринтерською гонкою. Початок – о 18:10 за київським часом.

Завершиться етап у Контіолагті в неділю, 8 грудня, чоловічим і жіночим масстартами, які розпочнуться о 15:30 та 18:10 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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