Біатлон: результати першого масстарту сезону Кубка світу-2024/25

Три українці взяли участь у гонці з масовим стартом в Контіолагті.

У неділю, 8 грудня, на першому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 у фінському Контіолагті відбувся чоловічий масстарт.

Україну в гонці представляли три біатлоністи – Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Найкращий результат серед українців показав Дудченко, який фінішував 12-м. Підручний став 24-м, а Мандзин посів 27-ме місце.

Виграв перший масстарт сезону Кубка світу француз Ерік Перро. Другим фінішував його співвітчизник Кантен Фійон-Має, а замкнув трійку призерів норвежець Штурла Легрейд.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічого масстарту в Контіолагті

1. Ерік Перро (Франція, 0+1+0+0) 37:12.9

2. Кантен Фійон-Має (Франція, 1+1+1+0) +9.1

3. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+1+0+1) +11.5

4. Даніло Рітмлюллер (Німеччина (0+0+0+1) +17.7

5. Вебйорн Соерум (Норвегія, 1+0+1+1) +34.6

6. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+1+1) +45.5

...

12. Антон Дудченко (Україна, 0+0+0+0) +1:13.1

24. Дмитро Підручний (Україна, 1+1+1+2) +2:16.8

27. Віталій Мандзин (Україна, 1+1+0+2) +2:57.7

Завершиться етап у Контіолагті 8 грудня жіночим масстартом, який розпочнеться о 18:10 за київським часом. Україна не матиме жодної представниці у цій гонці.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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