Біатлон: результати першого жіночого масстарту сезону Кубка світу-2024/25

Україна не була преставлена у жіночій гонці з масовим стартом в Контіолагті.

У неділю, 8 грудня, перший етап Кубка світу з біатлону-2024/25 у фінському Контіолагті завершився жіночим масстартом.

Від України ніхто не зумів відібратися до цієї гонки. На відміну від чоловічого масстарту, де сьогодні виступили одразу три наші співвітчизники.

Виграла перший жіночий масстарт сезону Кубка світу шведка Ельвіра Еберг. Друге місце посіла француженка Жюлія Сімон, а замкнула трійку призерок німкеня Франциска Пройсс.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночого масстарту в Контіолагті

1. Ельвіра Еберг (Швеція 1+1+0+0) 35:58.6

2. Жюлія Сімон (Франція, 1+1+0+0) +16.2

3. Франциска Пройсс (Німеччина, 1+0+0+1) +19.1

4. Юлія Таннгаймер (Німеччина, 0+1+0+0) +19.9

5. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0+0+0) +20.1

6. Доротея Вірер (Італія, 0+0+0+1) +25.3

Зазначимо, що другий етап нового сезону Кубка світу з біатлону прийматиме 13-15 грудня австрійський Гогфільцен.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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