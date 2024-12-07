Біатлон: результати першого жіночого спринту сезону Кубка світу-2024/25

Дві українки увійшли до залікової зони за підсумками спринтерської гонки в Контіолагті.

У суботу, 7 грудня, на стартовому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 у фінському Контіолагті відбулася жіноча спринтерська гонка.

Україну в гонці представляли п'ять біатлоністок – Анна Кривонос, Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина та Олена Городна.

Найкращий результат серед українок показала Джима, яка посіла 26-те місце. До залікової зони також потрапила Дмитренко, яка стала 34-ю. Інші три представниці нашої країни опинилися за межами топ-40.

Переможницею гонки стала чешка Маркета Давидова. Друге місце посіла шведка Ельвіра Еберг, а замкнула трійку призерок фінка Суві Мінккінен.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночого спринту в Контіолагті

1. Маркета Давидова (Чехія, 0+0) 20:39.7

2. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+2) +8.8

3. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0) +11.9

4. Франціска Пройс (Німеччина, 0+1) +12.0

5. Каролін Кноттен (Норвегія, 0+0) +15.3

6. Юлія Таннхаймер (Німеччина, 0+0) +21.1

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26. Юлія Джима (Україна, 0+0) +1:01.6

34. Христина Дмитренко (Україна, 1+0) +1:16.9

52. Олена Городна (Україна, 1+0) +1:38.3

62. Олександра Меркушина (Україна, 1+0) +2:01.7

68. Анна Кривонос (Україна, 0+2) +2:16.6

Зазначимо, що днем раніше в Контіолагті відбулася чоловіча спринтерська гонка, де двоє українців увійшли до топ-15.

Завершиться етап у Контіолагті в неділю, 8 грудня, чоловічим і жіночим масстартами, які розпочнуться о 15:30 та 18:10 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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