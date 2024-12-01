Біатлон: результати першої чоловічої естафети сезону Кубка світу-2024/25

У неділю, 1 грудня, на першому етапі сезону Кубка світу з біатлону-2024/25 у фінському Контіолагті відбулася чоловіча естафета.

Збірну України в гонці представляли Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Антон Дудченко і Віталій Мандзин. Фінішували "синьо-жовті" на сьомій позиції.

На першому етапі Цимбал використав один додатковий патрон на стрільбі лежачи та вийшов з вогневого рубежу на 17-й позиції. На стійці Богдан припустився двох хиб, але підтягнув нашу команду на 10-ту сходинку, яку зберіг до передавання естафети.

На другому етапі Підручний чисто стріляв лежачи та піднявся на 8-ме місце. Стрільбу стоячи капітан української збірної відпрацював з одним неточним пострілом, вийшовши на 7-му позицію. Передав естафету Дмитро 8-м з відставанням лише у 9 секунд від четвертого місця.

На третьому етапі Дудченко безпомилково стріляв лежачи, завдяки чому збірна України вирвалася на 5-ту позицію. Після однієї хиби Антона на стійці "синьо-жовті" опустилися на 7-му сходинку, але на останньому передаванні естафети були вже 6-ми.

На заключному четвертому етапі Мандзин показав ідеальну стрільбу лежачи, завдяки чому піднявся на 5-те місце. Однак зі стійкою Віталій не впорався і пішов на одне штрафне коло, що в підсумку відкинуло українську команду на підсумкову 7-му позицію.

Виграла чоловічу естафету Франція. Другою стала Норвегія, а замкнула трійку призерів Швеція.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічої естафети в Контіолагті

1. Франція (0+2) 1:18:24.4

2. Норвегія (0+3) +25.8

3. Швеція (0+10) +1:37.8

4. Німеччина (1+9) +2:03.9

5. Фінляндія (0+4) +2:46.4

6. США (0+11) +2:58.6

7. Україна (1+8) +3:24.7

Зазначимо, що 1 грудня в Контіолагті також відбудеться жіноча естафета, в якій Україну представлятимуть Олена Городна, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина та Юлія Джима. Початок гонки – о 18:25 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

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