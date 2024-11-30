Біатлон: результати першої гонки сезону Кубка світу-2024/25

У суботу, 30 листопада, сезон Кубка світу з біатлону-2024/25 стартував одиночною змішаною естафетою на етапі у фінському Контіолагті.

Збірну України в цій гонці представляли Олена Городна та Артем Тищенко. У підсумку "синьо-жовті" фінішували на дев'ятій позиції.

На першому етапі Городна ідеально відпрацювала стрільбу лежачи та залишила вогневий рубіж на четвертій позиції. На стійці Олена використала два додаткові патрони на останню мішень і опустилася на десяту сходинку.

На другому етапі Тищенко безпомилково стріляв лежачи, завдяки чому піднявся на дев'яту позицію. На стрільбі стоячи українець використав один додатковий патрон і передав естафету десятим.

На третьому етапі Городна бездоганно стріляла лежачи та вийшла з вогневого рубежу на 9-му місці. На стійці Олена використала два додаткові патрони та зберегла 9-ту позицію.

На заключному четвертому етапі Тищенко чисто стріляв лежачи, пішовши з вогневого рубежу на 10-й сходинці. На останній стрільбі стоячи Артем не припустився жодної хиби і завершив гонку 9-м, вигравши фотофініш у команди США.

Виграла одиночну змішану естафету Швеція. Другою стала Франція, яка завдяки фотофінішу випередила Німеччину.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати одиночної змішаної естафети в Контіолагті

1. Швеція (0+4) 36:17.6 хвилини

2. Франція (0+9) +10.2

3. Німеччина (0+4) +10.2

4. Австрія (0+1) +32.5

5. Норвегія (1+11) +51.2

6. Словенія (0+4) +59.0

...

9. Україна (0+5) +1:23.4

Зазначимо, що 30 листопада в Контіолагті також відбудеться класична змішана естафета, в якій Україну представлятимуть Христина Дмитренко, Юлія Джима, Антон Дудченко, Віталій Мандзин. Початок гонки – о 16:45 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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