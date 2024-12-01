Біатлон: результати першої жіночої естафети сезону Кубка світу-2024/25

У неділю, 1 грудня, на першому етапі сезону Кубка світу з біатлону-2024/25 у фінському Контіолагті відбулася жіноча естафета.

Збірну України в гонці представляли Олена Городна, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина і Юлія Джима. "Синьо-жовті" фінішували на 11-й позиції.

На першому етапі Городна чисто відпрацювала стрільбу лежачи, завдяки чому піднялася на шосту позицію. Зі стрільбою стоячи Олена не впоралася і пішла одразу на два штрафних кола, що опустило українську команду на 18-те місце.

На другому етапі Дмитренко зробила один неточний постріл на стрільбі лежачи та підняла "синьо-жовтих" на 15-ту сходинку. На стійці Христина не хибила і вийшла на 14-ту позицію.

На третьому етапі Меркушина використала один додатковий патрон на стрільбі лежачи та два на стійці, а естафету передала на 15-й сходинці.

На заключному четвертому етапі Джима по одному разу схибила на стрільбах лежачи і стоячи та в підсумку "привезла" українську збірну на підсумкове 11-те місце.

Виграла жіночу естафету Швеція. Другою стала Франція, а замкнула трійку призерів Норвегія.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночої естафети в Контіолагті

1. Швеція (1+6) 1:17:09 години

2. Франція (1+9) +29.0

3. Норвегія (1+8) +36.2

4. Італія (0+3) +1:22.5

5. Австрія (0+7) +2:20.4

6. Польща (1+10) +2:32.3

...

11. Україна (2+9) +4:06.9

Зазначимо, що 1 грудня в Контіолагті також відбулася чоловіча естафета, в якій збірна України посіла сьоме місце.

Етап у Контіолагті продовжиться у вівторок, 3 грудня, коли чоловіки бігтимуть коротку індивідуальну гонку. Початок – о 17:20 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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