Біатлон: результати першої жіночої особистої гонки сезону Кубка світу-2024/25

Три українки потрапили до залікової зони за підсумками короткої індивідуальної гонки в Контіолагті.

У середу, 4 грудня, на стартовому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 у фінському Контіолагті відбулася перша жіноча особиста гонка сезону – коротка "індивідуалка".

Україну в гонці представляли Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина та Анна Кривонос.

Найкращий результат серед українок показала Олександра Меркушина, яка посіла 33-те місце. Це її найкращий виступ у кар'єрі на рівні Кубка світу.

Загалом до залікової зони потрапили три українки. Крім Олександри, очки зуміли набрали Джима (38-ма позиція) та Дмитренко (40-ва сходинка).

Виграла гонку француженка Лу Жанмонно. Їй склади компанію на п'єдесталі шведські біатлоністки Елла Халварссон та Ельвіра Еберг.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночої короткої індивідуальної гонки в Контіолагті

1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+0) 35:52.3

2. Елла Халварссон (Швеція, 0+1+0+0) +12.3

3. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+1+1+1) +56.4

4. Наталія Сидорович (Польща, 0+0+0+0) +1:08.2

5. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+1+0+1) +1:09.6

6. Ліза-Тереза Гаузер (Австрія, 0+1+0+0)

...

33. Олександра Меркушина (Україна, 0+1+0+0) +3:22.0

38. Юлія Джима (Україна, 1+1+0+0) +3:32.5

40. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+1+0) +3:35.0

49. Анна Кривонос (Україна, 0+2+0+0) +3:36.5

94. Анастасія Меркушина (Україна, 3+0+1+1) +7:27.0

Зазначимо, що днем раніше у Контіолагті відбулася чоловіча коротка індивідуальна гонка, в якій одразу троє українців фінішували у топ-15, а Віталій Мандзин зупинився за крок до п'єдесталу, посівши четверте місце.

Етап у Контіолагті продовжиться у п'ятницю, 6 грудня, чоловічою спринтерською гонкою. Початок – о 17:20 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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