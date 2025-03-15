Біатлон: результати жіночого масстарту на етапі Кубка світу в Поклюці

У суботу, 15 березня, восьмий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 у словенській Поклюці продовжився жіночою гонкою з масовим стартом.

Україну в ній представляли три біатлоністки: Юлія Джима, Христина Дмитренко та Олена Городна, для якої це був дебютний масстарт на рівні Кубка світу.

Найкращий результат серед українок показала Джима, яка фінішувала 18-ю. Дмитренко стала 20-ю, а Городна завершила гонку 24-ю.

Перемогу в масстарті здобула француженка Лу Жанмонно. Друге місце посіла Мілєна Тодорова з Болгарії, а замкнула призову трійку словенка Анамарія Лампіч.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночого масстарту в Поклюці

1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+1+0) 39:41.8

2. Мілєна Тодорова (Болгарія, 0+0+0+0) +16.4

3. Анамарія Лампіч (Словенія, 0+0+0+1) +22.8

4. Жанні Рішар (Франція, 0+0+0+1) +41.5

5. Франциска Пройсс (Німеччина, 1+0+0+1) +54.6

6. Анна-Карін Гайденберг (Швеція, 0+0+0+1) +54.9

...

18. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+0) +1:34.9

20. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+0+0) +1:36.6

24. Олена Городна (Україна, 1+0+1+0) +2:24.2

Додамо, що сьогодні в Поклюці також відбудеться чоловічий масстарт, де Україну представлятиме Дмитро Підручний. Початок гонки – о 16:45 за київським часом.

У неділю, 16 березня, словенський етап закінчиться одиночною та класичною змішаними естафетами.

Завершиться поточний біатлонний сезон останнім етапом Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який заплановано на 21-23 березня.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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