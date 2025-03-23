Біатлон: результати жіночого масстарту на останньому етапі Кубка світу в Голменколлені

У неділю, 23 березня, в заключний день останнього, дев'ятого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25 у норвезькому Голменколлені відбулася жіноча гонка з масовим стартом.

Україну в ній представляли два біатлоністки: Юлія Джима та Олена Городна.

Найкращий результат серед українок в останній жіночій гонці сезону Кубка світу показала Городна, яка фінішувала 23-ю. Джима посіла 29-те місце.

Виграла гонку німкеня Франциска Пройсс, яка завдяки цьому стала переможницею загального заліку Кубка світу. Її конкурентка в боротьбі за Великий кришталевий глобус француженка Лу Жанмонно впала на останньомуколі та фінішувала третьою. Другою масстарт завершила шведка Ельвіра Еберг.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночого масстарту в Голменколлені

1. Франциска Пройсс (Німеччина, 1+1+1+0) 38:23.8

2. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+1+0) +3.3

3. Лу Жанмонно (Франція, 1+0+0+0) +11.7

4. Осеан Мішелон (Франція, 1+1+0+1) +19.0

5. Паула Боте (Франція, 0+1+1+0) +19.7

6. Пауліна Батовська-Фіалкова (Словаччина, 0+2+0+1) +24.3

...

23. Олена Городна (Україна, 1+0+0+2) +2:35.7

29. Юлія Джима (Україна, 2+1+1+0) +4:04.0

Сьогодні у Голменколлені поточний сезон Кубка світу завершиться чоловічим масстартом, який розпочнеться о 16:40 за київським часом. Україну в цій гонці представлятиме лише Дмитро Підручний.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також: