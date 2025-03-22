Біатлон: результати жіночого персьюту на останньому етапі Кубка світу в Голменколлені

Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима.
У суботу, 22 березня, на заключному, дев'ятому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 у норвезькому Голменколлені відбулася жіноча гонка переслідування.
Україну в ній представляли два біатлоністки: Олена Городна (стартувала 15-ю за підсумками спринту) та Юлія Джима (розпочала гонку 23-ю). Христина Дмитренко, яка також відібралася до персьюту (59-та позиція), не вийшла на старт.
Найкращий результат у гонці серед українок показала Джима, яка посіла 31-ше місце. Городна фінішувала 44-ю.
Перемогу здобула француженка Лу Жанмонно, яка завдяки цьому відібрала у німкені Франциски Пройсс лідерство у загальному заліку Кубка світу. Перед заключною гонкою сезону – масстартом у Голменколлені – Жанмонно на 5 очок випереджає Пройсс у боротьбі за Великий кришталевий глобус.
Другою в персьюті фінішувала шведка Ельвіра Еберг, а замкнула трійку призерок швейцарка Лєна Геккі-Гросс.
Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночої гонки переслідування в Голменколлені
1. Лу Жанмонно (Франція, 0+1+0+0) +30:16.9
2. Ельвіра Еберг (Швеція, 2+0+0+0) +22.2
3. Лєна Геккі-Гросс (Швейцарія, 1+0+1+0) +24.2
4. Іда Лієн (Норвегія, 0+0+1+0) +25.8
5. Франциска Пройсс (Німеччина, 1+0+2+0) +26.3
6. Пауліна Фіалкова (Словаччина, 0+0+1+0) +36.2
...
31. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+0) +2:10.2
44. Олена Городна (Україна, 1+1+2+0) +2:55.8
Раніше сьогодні у Голменколлені відбулася чоловіча гонка переслідування, де найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який фінішував 24-м.
В неділю, 23 березня, поточний сезон Кубка світу завершиться масстартами.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
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