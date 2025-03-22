Біатлон: результати жіночого персьюту на останньому етапі Кубка світу в Голменколлені

У суботу, 22 березня, на заключному, дев'ятому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 у норвезькому Голменколлені відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представляли два біатлоністки: Олена Городна (стартувала 15-ю за підсумками спринту) та Юлія Джима (розпочала гонку 23-ю). Христина Дмитренко, яка також відібралася до персьюту (59-та позиція), не вийшла на старт.

Найкращий результат у гонці серед українок показала Джима, яка посіла 31-ше місце. Городна фінішувала 44-ю.

Перемогу здобула француженка Лу Жанмонно, яка завдяки цьому відібрала у німкені Франциски Пройсс лідерство у загальному заліку Кубка світу. Перед заключною гонкою сезону – масстартом у Голменколлені – Жанмонно на 5 очок випереджає Пройсс у боротьбі за Великий кришталевий глобус.

Другою в персьюті фінішувала шведка Ельвіра Еберг, а замкнула трійку призерок швейцарка Лєна Геккі-Гросс.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночої гонки переслідування в Голменколлені

1. Лу Жанмонно (Франція, 0+1+0+0) +30:16.9

2. Ельвіра Еберг (Швеція, 2+0+0+0) +22.2

3. Лєна Геккі-Гросс (Швейцарія, 1+0+1+0) +24.2

4. Іда Лієн (Норвегія, 0+0+1+0) +25.8

5. Франциска Пройсс (Німеччина, 1+0+2+0) +26.3

6. Пауліна Фіалкова (Словаччина, 0+0+1+0) +36.2

...

31. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+0) +2:10.2

44. Олена Городна (Україна, 1+1+2+0) +2:55.8

Раніше сьогодні у Голменколлені відбулася чоловіча гонка переслідування, де найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який фінішував 24-м.

В неділю, 23 березня, поточний сезон Кубка світу завершиться масстартами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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