Біатлон: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу в Гогфільцені

У п'ятницю, 13 грудня, другий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в австрійському Гогфільцені розпочався жіночою спринтерською гонкою.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністок – Анна Кривонос, Олена Городна, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Олександра Меркушина.

Найкращий результат серед українок показала Дмитренко, яка з ідеальною стрільбою фінішувала на 18-му місці. До гонки переслідування також відібралися Джима (33-тя позиція) та Меркушина (51-ша сходинка).

Перемогу здобула німкеня Франциска Пройсс. Другою стала француженка Софі Шово, а замкнула трійку призерок норвежка Каролін Кноттен.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночого спринту в Гогфільцені

1. Франціска Пройс (Німеччина, 0+1) +21.06.0

2. Софі Шово (Франція, 0+0) +7.7

3. Каролін Кноттен (Норвегія, 0+0) +10.1

4. Лу Жанмоно (Франція, 0+1) +14.6

5. Селіна Гротіан (Німеччина, 1+0) +22.4

6. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+1) +23.4

...

18. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +51.1

33. Юлія Джима (Україна, 0+1) +1:16.5

51. Олександра Меркушина (Україна, 0+0) 1:48.8

68. Олена Городна (Україна, 1+2) +2:18.4

83. Анна Кривонос (Україна, 0+3) +2:43.4

Програма етапу в Гогфільцені сьогодні продовжиться чоловічим спринтом, в якому Україну представлятимуть Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал і Віталій Мандзин. Старт гонки – о 15:20 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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