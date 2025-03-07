Біатлон: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто

Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима.
У п'ятницю, 7 березня, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в чеському Нове-Мєсто продовжився жіночою спринтерською гонкою.
Україну в ній представляли п'ять біатлоністок: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Ірина Петренко та Дарина Чалик.
Найкращий результат серед українок у спринті показала Джима, яка посіла 24-те місце. До залікової зони також потрапила Дмитренко, яка стала 25-ю. Інші три українки фінішували за межами топ-60 і не відібралися до гонки переслідування.
Виграла спринт норвежка Інгрід Тандреволл. На другій позиції – француженка Жюстін Бреза-Буше. Трійку призерок замкнула француженка Жюлія Сімон.
Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночого спринту в Нове-Мєсто
1. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+0) 19:13.5
2. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+0) +15.1
3. Жюлія Сімон (Франція, 0+0) +20.9
4. Лу Жанмонно (Франція, 0+1) +27.1
5. Ліза-Тереза Гаузер (Австрія, 0+0) +37.0
6. Каролін Кноттен (Норвегія, 0+0) +37.3
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24. Юлія Джима (Україна, 0+0) +1:16.2
25. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1:20.5
62. Олена Городна (Україна, 0+2) +2:17.8
79. Ірина Петренко (Україна, 0+1) +2:57.2
99. Дарина Чалик (Україна, 2+2) +4:29.2
Зазначимо, що напередодні етап у Нове-Мєсто стартував чоловічим спринтом, де найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який посів 35-те місце.
На суботу, 8 березня, у Нове-Мєсто заплановано гонки переслідування, а завершиться етап у неділю, 9 березня, класичними естафетами.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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