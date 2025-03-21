Біатлон: результати жіночого спринту на останньому етапі Кубка світу в Голменколлені

У п'ятницю, 21 березня, заключний, дев'ятий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 у норвезькому Голменколлені продовжився жіночою спринтерською гонкою.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністок: Олена Городна, Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олександра Меркушина та Дарина Чалик.

Найкращий результат у гонці серед українок показала Городна, яка посіла 15-те місце. До залікової зони також потрапила Джима, яка фінішувала 23-ю. Крім них, до персьюту відібралася Дмитренко, яка стала 59-ю

Виграла останній спринт сезону Кубка світу німкеня Франциска Пройсс, яка лише на 0,2 секунди випередила француженку Лу Жанмонно. Замкнула трійку призерок фінка Суві Мінккінен.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночого спринту в Голменколлені

1. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0) 20:57.2

2. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) +0.2

3. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0) +21.9

4. Іда Лієн (Норвегія, 0+0) +29.4

5. Жюлія Сімон (Франція, 0+0) +31.9

6. Емі Базерга (Швейцарія, 0+0) +42.1

...

15. Олена Городна (Україна, 0+0) +1:02.3

23. Юлія Джима (Україна, 0+0) +1:18.0

59. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +1:54.8

73. Олександра Меркушина (Україна, 1+1) +2:15.5

80. Дарина Чалик (Україна, 0+1) +2:31.5

Додамо, що сьогодні етап у Голменколлені стартував чоловічим спринтом, де найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який посів 26-те місце.

На суботу, 22 березня, у Голменколлені заплановано гонки переслідування. В неділю, 23 березня, поточний сезон Кубка світу завершиться масстартами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

Голменколлен-2025: розклад гонок заключного етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Біатлон: результати класичної змішаної естафети на етапі Кубка світу в Поклюці

Біатлон: результати одиночної змішаної естафети на етапі Кубка світу в Поклюці