Біатлон: результати жіночої естафети на етапі Кубка світу в Антгольці

У неділю, 26 січня, в останній змагальний день шостого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25 в італійському Антгольці відбулася жіноча естафета.

За збірну України в ній бігли Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко. "Синьо-жовті" фінішували на шостій позиції.

На першому етапі Петренко бездоганно стріляла лежачи і залишила вогневий рубіж на четвертому місці. На стійці Ірина використала два додаткові патрони та опустилася на десяту позицію, а передала естафету восьмою.

На другому етапі Джима зробила по одній хибі на вогневих рубежах, після чого за рахунок швидкості підняла українську команду з дев'ятого місця на сьоме під час передавання естафети.

На третьому етапі Меркушина одного разу схибила на стрільбі лежачи, вийшовши на шосту сходинку. Використавши один додатковий патрон на стійці, Анастасія вивела українську збірну на п'яту позицію, а естафету передала шостою.

На четвертому етапі Дмитренко ідеально відпрацювала стрільбу лежачи і з вогневого рубежу вийшла на п'ятій позиції. Припустившись однієї хиби на стійці, Христина піднялася на четверте місце, але фінішувала вже шостою.

Виграла жіночу естафету команда Швеції. Другою стала Норвегія, а замкнула трійку призерок Франція.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночої естафети в Антгольці

1. Швеція (0+6) 1:07.26.0

2. Норвегія (0+7) +13.4

3. Франція (0+8) +23.6

4. Швейцарія (1+8) +2:13.8

5. Італія (1+9) +2:17.4

6. Україна (0+7) +2:17.9

Сьогодні етап Кубка світу з біатлону в Антгольці завершиться чоловічою гонкою переслідування, яка розпочнеться о 15:45 за київським часом. Україну представлятимуть Дмитро Підручний (5-та стартова позиція за підсумками спринту) та Антон Дудченко (36-та).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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