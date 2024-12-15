Біатлон: результати жіночої естафети на етапі Кубка світу в Гогфільцені

У неділю, 15 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 в австрійському Гогфільцені відбулася жіноча естафета.

Україну в ній представляли Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анна Кривонос та Олена Городна. Наша команда фінішувала на сьомому місці.

На першому етапі Дмитренко швидко та точно стріляла лежачи, залишивши вогневий рубіж на п'ятій позиції. Стійку Христина також відпрацювала бездоганно, піднявши українську команду на четверте місце. Естафету вона передала шостою.

На другому етапі Джима чисто відстрілялася лежачи, завдяки чому вивела нашу команду на другу позицію. На стійці Юлія використала два додаткові патрони та опустилася на шосту сходинку, на якій і передала естафету.

На третьому етапі Кривонос безпомилково стріляла лежачи, пішовши з вогневого рубежу на сьомому місці. На стійці їй довелося використати один додатковий патрон, вийшовши на шосту позицію. Естафету вона передала дев'ятою.

На заключному четвертому етапі Городна одного разу схибила на стрільбі лежачи і підтягнула збірну України на шосте місце. Після одного неточного пострілу на стійці Олена опустилася на сьому позицію, на якій і фінішувала.

Переможницею жіночої естафети стала збірна Німеччини. Друге місце посіла Франція, а замкнула трійку призерів Швеція.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночої естафети в Гогфільцені

1. Німеччина (0+4) 1:16:13.7

2. Франція (1+13) +1:05.7

3. Швеція (1+6) +1:31.8

4. Словенія (0+6) +2:42.1

5. Швейцарія (1+10) +2:53.0

6. Норвегія (2+11) +3:08.2

7. Україна (0+5) +3:30.3

Зазначимо, що етап Кубка світу з біатлону в Гогфільцені сьогодні закриється чоловічою естафетою, в якій українську збірну представлятимуть Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний. Початок гонки – о 15:15 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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