Біатлон: результати жіночої естафети на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто

Збірна України фінішувала 17-ю і ледь не була знята з дистанції як колова.

У неділю, 9 березня, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в чеському Нове-Мєсто завершився жіночою естафетою.

За збірну України в ній бігли Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна та Олександра Меркушина. "Синьо-жовті" фінішували 17-ми.

На першому етапі Дмитренко чотири рази схибила на стрільбі лежачи, вирушивши на одне штрафне коло, з якого вийшла лише на 19-й позиції. На стійці Христина використала два додаткові патрони, піднявшись на 18-те місце, на якому і передала естафету.

На другому етапі Джима не впоралася зі стрільбою лежачи та пішла на два штрафні кола. На стійці Юлія відпрацювала безпомилково та піднялася з останнього на передостаннє місце. Передала естафету вона 20-ю.

На третьому етапі Городна чисто відстрілялася лежачи, піднявши українську команду на 18-те місце. Ідеально пройшовши стрільбу стоячи, Олена передала естафету 17-ю – останньою з тих, хто залишився на трасі.

На заключному етапі Меркушина пішла на одне штрафне коло після стрільби лежачи. Вона в підсумку фінішувала 17-ю.

Виграла жіночу естафету Франція, другою стала Норвегія, а замкнула призову трійку Німеччина.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночої естафети в Нове-Мєсто

1. Франція (0+5) 1:11:11.1

2. Норвегія (0+11) +25.1

3. Німеччина (0+8) +47.6

4. Швейцарія (0+8) +1:36.3

5. Австрія (1+10) +2:29.4

6. Швеція (2+15) +2:34.9

...

17. Україна (4+14) +7:28.5

Зазначимо, що сьогодні у Нове-Мєсто також відбулася чоловіча естафета, де збірна України сенсаційно виборола "бронзу". Для "синьо-жовтих" це перша медаль на рівні Кубка світу з біатлону за три сезони.

Закінчиться поточний біатлонний сезон Кубка світу етапами у словенській Поклюці (13-16 березня) та норвезькому Голменколлені (21-23 березня).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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