Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Антгольці

Найкращий результат серед українок у персьюті показала Юлія Джима.
У суботу, 25 січня, шостий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в італійському Антгольці продовжився жіночою гонкою переслідування.
Україну в ній представляли Юлія Джима (10-та стартова позиція за підсумками спринту), Христина Дмитренко (24-та), Олена Городна (49-та) і Ірина Петренко (55-та).
Найкращий результат серед українок у персьюті показала Джима, яка з трьома хибами фінішувала 18-ю. До залікової зони також потрапила Дмитренко, яка з двома неточними пострілами посіла 30-те місце.
Виграла гонку переслідування француженка Лу Жанмонно, яка раніше тріумфувала у спринті. Другою стала її співвітчизниця Жюлья Сімон, а замкнула трійку призерок лідерка загального заліку німкеня Франциска Пройсс.
Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночої гонки переслідування в Антгольці
1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+1) 29:44.0 хвилини
2. Жюлья Сімон (Франція, 0+0+0+0) +24.1
3. Франциска Пройсс (Німеччина, 1+0+0+0) +53.6
4. Жанні Рішар (Франція, 0+0+0+0) +58.1
5. Осеан Мішелон (Франція, 0+0+0+1) +1:25.2
6. Селіна Гротіан (Німеччина, 1+0+1+0) +1:36.7
...
18. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+2) +2:48.9
30. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+0+1) +3:31.5
44. Ірина Петренко (Україна, 0+0+1+1) +4:31.5
51. Олена Городна (Україна, 1+0+2+1) +5:19.0
Сьогодні в Антгольці також відбудеться чоловіча естафета, яка розпочнеться о 15:55 за київським часом.
Завершиться етап Кубка світу з біатлону в Антгольці в неділю, 26 січня. Цього дня жінки бігтимуть естафету, а чоловіки – гонку переслідування.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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