Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Антгольці

У суботу, 25 січня, шостий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в італійському Антгольці продовжився жіночою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли Юлія Джима (10-та стартова позиція за підсумками спринту), Христина Дмитренко (24-та), Олена Городна (49-та) і Ірина Петренко (55-та).

Найкращий результат серед українок у персьюті показала Джима, яка з трьома хибами фінішувала 18-ю. До залікової зони також потрапила Дмитренко, яка з двома неточними пострілами посіла 30-те місце.

Виграла гонку переслідування француженка Лу Жанмонно, яка раніше тріумфувала у спринті. Другою стала її співвітчизниця Жюлья Сімон, а замкнула трійку призерок лідерка загального заліку німкеня Франциска Пройсс.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночої гонки переслідування в Антгольці

1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+1) 29:44.0 хвилини

2. Жюлья Сімон (Франція, 0+0+0+0) +24.1

3. Франциска Пройсс (Німеччина, 1+0+0+0) +53.6

4. Жанні Рішар (Франція, 0+0+0+0) +58.1

5. Осеан Мішелон (Франція, 0+0+0+1) +1:25.2

6. Селіна Гротіан (Німеччина, 1+0+1+0) +1:36.7

...

18. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+2) +2:48.9

30. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+0+1) +3:31.5

44. Ірина Петренко (Україна, 0+0+1+1) +4:31.5

51. Олена Городна (Україна, 1+0+2+1) +5:19.0

Сьогодні в Антгольці також відбудеться чоловіча естафета, яка розпочнеться о 15:55 за київським часом.

Завершиться етап Кубка світу з біатлону в Антгольці в неділю, 26 січня. Цього дня жінки бігтимуть естафету, а чоловіки – гонку переслідування.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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