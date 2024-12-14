Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Гогфільцені

У суботу, 14 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 в австрійському Гогфільцені відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представляли три біатлоністки – Христина Дмитренко (18-та стартова позиція за підсумками спринту), Юлія Джима (стартувала 33-ю) та Олександра Меркушина (розпочала гонку 51-ю).

Найкращий результат серед українок у персьюті показала Дмитренко, яка з двома хибами фінішувала 22-ю. Джима завдяки ідеальній стрільбі відіграла вісім позицій порівняно зі спринтом і посіла 25-те місце. Меркушина стала 59-ю, заробивши п'ять штрафних кіл.

Виграла гонку переслідування француженка Лу Жанмоно, яка вийшла на старт четвертою. Компанію їй на п'єдесталі склали німкені – другою дісталася фінішу Ванесса Фойгт, а третьою стала переможниця спринту Франциска Пройс.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночого персьюту в Гогфільцені

1. Лу Жанмоно (Франція, 0+0+0+0) 29:48.5

2. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0+0+0) +33.9

3. Франциска Пройс (Німеччина, 0+0+2+1) +35.3

4. Елла Хальварссон (Швеція, 0+0+1+0) +39.5

5. Маркета Давидова (Чехія, 1+0+0+1) +56.0

6. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+1+1) +1:06.5

...

22. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+0+1) +2:11.6

25. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+0) +2:18.8

59. Олександра Меркушина (Україна, 1+0+2+2) 6:22.1

Програма етапу в Гогфільцені сьогодні продовжиться чоловічим персьютом, в якому Україну представлятимуть Дмитро Підручний (вийде на старт 15-м), Віталій Мандзин (33-тя стартова позиція) та Антон Дудченко (розпочне гонку 39-м). Старт – о 15:45 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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