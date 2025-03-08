Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто

Найкращий результат серед українок у персьюті показала Юлія Джима.
У суботу, 8 березня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 в чеському Нове-Мєсто відбулася жіноча гонка переслідування.
Україну в ній представляли дві біатлоністки: Юлія Джима (24-та стартова позиція за підсумками спринту) та Христина Дмитренко (25-та).
Найкращий результат серед українок у персьюті показала Джима, яка фінішувала 25-ю. Дмитренко також потрапила до залікової зони, посівши 30-те місце.
Перемогу здобула француженка Жюлія Сімон. Другою стала шведка Ганна Еберг, а замкнула призову трійку француженка Осеан Мішелон.
Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночої гонки переслідування в Нове-Мєсто
1. Жюлія Сімон (Франція, 0+1+0+0) 30:56.0
2. Ганна Еберг (Швеція, 0+1+0+1) +17.2
3. Осеан Мішелон (Франція, 1+0+0+1) +19.2
4. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+2) +20.4
5. Селіна Гротіан (Німеччина, 0+0+1+0) +24.1
6. Доротея Вірер (Італія, 0+0+0+1) +29.6
...
25. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+0) +2:33.8
30. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+1+0) +3:01.8
Зазначимо, що сьогодні у Нове-Мєсто також відбулася чоловіча гонка переслідування, де найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який фінішував 36-м.
Завершиться етап у Нове-Мєсто в неділю, 9 березня, класичними естафетами.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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