Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто

У суботу, 8 березня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 в чеському Нове-Мєсто відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представляли дві біатлоністки: Юлія Джима (24-та стартова позиція за підсумками спринту) та Христина Дмитренко (25-та).

Найкращий результат серед українок у персьюті показала Джима, яка фінішувала 25-ю. Дмитренко також потрапила до залікової зони, посівши 30-те місце.

Перемогу здобула француженка Жюлія Сімон. Другою стала шведка Ганна Еберг, а замкнула призову трійку француженка Осеан Мішелон.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночої гонки переслідування в Нове-Мєсто

1. Жюлія Сімон (Франція, 0+1+0+0) 30:56.0

2. Ганна Еберг (Швеція, 0+1+0+1) +17.2

3. Осеан Мішелон (Франція, 1+0+0+1) +19.2

4. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+2) +20.4

5. Селіна Гротіан (Німеччина, 0+0+1+0) +24.1

6. Доротея Вірер (Італія, 0+0+0+1) +29.6

...

25. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+0) +2:33.8

30. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+1+0) +3:01.8

Зазначимо, що сьогодні у Нове-Мєсто також відбулася чоловіча гонка переслідування, де найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який фінішував 36-м.

Завершиться етап у Нове-Мєсто в неділю, 9 березня, класичними естафетами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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