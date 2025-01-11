Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на етапі Кубка світу в Обергофі

Юлія Джима не вийшла на старт через хворобу.

У суботу, 11 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 в німецькому Обергофі відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представляли дві біатлоністки: Христина Дмитренко (40-ва стартова позиція за підсумками спринту) та дебютантка Кубка світу Дарина Чалик (56-та). Юлія Джима, яка повинна була розпочати гонку 14-ю, знялася перед стартом через хворобу.

Найкращий результат серед українок у персьюті показала Дмитренко, яка з однією хибою замкнула топ-30. Чалик зробила сім неточних пострілів на трьох вогневих рубежах і в підсумку була знята з дистанції як колова.

Перемогу в гонці здобула француженка Лу Жанмонно. Другою стала норвежка Марен Кіркейде, а замкнула трійку призерок шведка Ельвіра Еберг.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночої гонки переслідування в Обергофі

1. Лу Жанмонно (Франція, 1+0+0+0) 31:14.9

2. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+2+0+0) +18.1

3. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +26.2

4. Осеан Мішелон (Франція, 0+1+0+1) +28.9

5. Селіна Гротіан (Німеччина, 1+0+1+0) +33.6

6. Жані Рішар (Франція, 0+0+1+1) +33.7

...

30. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+1+0) +3:16.0

Дарина Чалик (Україна, 2+4+1) – зняли як колову

Також сьогодні в Обергофі відбудеться чоловіча гонка переслідування, яка розпочнеться о 15:45 за київським часом. Україну представлятимуть Дмитро Підручний (4-та стартова позиція), Віталій Мандзин (17-та) і Тарас Лесюк (34-та).

Завершиться етап у Обергофі в неділю, 12 січня, класичною та одиночною змішаними естафетами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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