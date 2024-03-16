Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на останньому етапі Кубка світу в Кенморі

У суботу, 16 березня, на заключному етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в канадському Кенморі відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представляли Юлія Джима (за підсумками спринту стартувала 22-ю), Ірина Петренко (33-ю), Христина Дмитренко (41-ю) та Анастасія Меркушина (50-ю).

Найкращий результат серед українок у персьюті показала Джима, яка фінішувала 27-ю. Крім неї, до залікової зони також увійшла Дмитренко – 30-те місце. Меркушина і Петренко завершили гонку 45-ю і 47-ю відповідно.

Перемогла в гонці переслідування італійка Ліза Віттоцці, яка раніше тріумфувала у спринті. Друге місце захистила француженка Лу Жанмонно, а третьою стала її співвітчизниця Жюстін Бреза-Буше.

Завдяки своєму тріумфу в персьюті Віттоцці вийшла на перше місце у загальному заліку, обійшовши на 61 очко норвежку Інгрід-Ландмарк Тандреволд. Володарка Великого кришталевого глобуса визначиться за підсумками масстарту, який відбудеться в неділю, 17 березня.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночої гонки переслідування в Кенморі

1. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+1) 28:15.9 хвилини

2. Лу Жанмонно (Франція, 1+0+1+1) +12.2

3. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 2+1+0+0) +19.4

4. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+1+2) +1:03.2

5. Жілонн Гігонна (Франція, 0+0+1+1) +1:07.6

6. Анна Гандлер (Австрія, 1+1+1+0) +1:13.4

...

27. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+2) +2:41.3

30. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+1) +2:51.9

45. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+2+0) +4:07.2

47. Ірина Петренко (Україна, 1+3+1+1) +4:16.5

Додамо, що 16 березня, на етапі в Кенморі також відбудеться чоловіча гонка переслідування, в якій Україну представлять Дмитро Підручний (10-та стартова позиція) та Артем Прима (50-та). Початок – о 23:10 за київським часом.

А в неділю, 17 березня, поточний сезон Кубка світу завершиться в Кенморі масстартами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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