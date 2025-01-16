Біатлон: результати жіночої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Рупольдінгу

Найкращий результатат серед українок показала Христина Дмитренко.
У четвер, 16 січня, п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в німецькому Рупольдінгу продовжився жіночою індивідуальною гонкою.
Україну в ній представляли п'ять біатлоністок: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна, Анна Кривонос та Ірина Петренко.
Найкращий результатат серед українок показала Дмитренко, яка фінішувала 22-ю. Інші чотири представниці нашої країни опинилися поза заліковою зоною.
Виграла гонку француженка Лу Жанмонно. Другою стала німкеня Франциска Пройсс, а замкнула призову трійку швейцарка Емі Басерга.
Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночої індивідуальної гонки в Рупольдінгу
1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+0) 41:35.5 хвилини
2. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+1+0+0) +35.7
3. Емі Басерга (Швейцарія, 0+0+0+0) +43.1
...
22. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +3:19.2
62. Ірина Петренко (Україна, 1+1+0+0) +5:28.7
65. Юлія Джима (Україна, 1+2+0+0) +5:46.5
68. Олена Городна (Україна, 0+2+0+1) +6:00.8
88. Анна Кривонос (Україна, 0+1+2+2) +8:14.3
Зазначимо, що напередодні у Рупольдінгу відбулася чоловіча індивідуальна гонка, в якій жоден з українців не фінішував у заліковій зоні.
Етап у Рупольдінгу продовжиться у п'ятницю, 17 січня, чоловічою естафетою, яка розпочнеться о 15:20 за київським часом.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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