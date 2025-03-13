Біатлон: результати жіночої короткої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Поклюці

У четвер, 13 березня, восьмий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 у словенській Поклюці стартував жіночою короткою індивідуальною гонкою.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністок: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна, Олександра Меркушина та Дарина Чалик.

Найкращий результат серед українок показала Джима, яка посіла 12-те місце. Городна фінішувала 13-ю, встановивши особистий рекорд. До топ-20 також увійшла Дмитренко, яка завершила гонку 18-ю.

Перемогу в короткій "індивідуалці" здобула француженка Жюлія Сімон. Другою стала шведка Ганна Еберг, а замкнула призову трійку німкеня Франциска Пройсс.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночої короткої індивідуальної гонки в Поклюці

1. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+0+0) 38.08.2

2. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +39.1

3. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0+0+0) +46.2

4. Анна-Карін Гайденберг (Швеція, 0+0+1+0) +1:04.1

5. Осеан Мішелон (Франція, 0+0+0+2) +1:06.9

6. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+0+1+1) +1:19.4

...

12. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+0) +2:38.1

13. Олена Городна (Україна, 0+0+0+0) +2:42.6

18. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +3:22.9

70. Олександра Меркушина (Україна, 1+0+2+2) +7:13.6

83. Дарина Чалик (Україна, 1+3+1+1)

Додамо, що сьогодні в Поклюці також відбудеться чоловіча коротка індивідуальна гонка, де від України побіжать Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк. Початок – о 16:15 за київським часом.

До змагальної програми словенського етапу, який триватиме до 16 березня, також включено масстарти і змішані естафети. Повний розклад гонок доступний на нашому сайті.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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