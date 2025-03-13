Біатлон: результати жіночої короткої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Поклюці

Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима.
У четвер, 13 березня, восьмий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 у словенській Поклюці стартував жіночою короткою індивідуальною гонкою.
Україну в ній представляли п'ять біатлоністок: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна, Олександра Меркушина та Дарина Чалик.
Найкращий результат серед українок показала Джима, яка посіла 12-те місце. Городна фінішувала 13-ю, встановивши особистий рекорд. До топ-20 також увійшла Дмитренко, яка завершила гонку 18-ю.
Перемогу в короткій "індивідуалці" здобула француженка Жюлія Сімон. Другою стала шведка Ганна Еберг, а замкнула призову трійку німкеня Франциска Пройсс.
Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночої короткої індивідуальної гонки в Поклюці
1. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+0+0) 38.08.2
2. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +39.1
3. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0+0+0) +46.2
4. Анна-Карін Гайденберг (Швеція, 0+0+1+0) +1:04.1
5. Осеан Мішелон (Франція, 0+0+0+2) +1:06.9
6. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+0+1+1) +1:19.4
...
12. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+0) +2:38.1
13. Олена Городна (Україна, 0+0+0+0) +2:42.6
18. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +3:22.9
70. Олександра Меркушина (Україна, 1+0+2+2) +7:13.6
83. Дарина Чалик (Україна, 1+3+1+1)
Додамо, що сьогодні в Поклюці також відбудеться чоловіча коротка індивідуальна гонка, де від України побіжать Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк. Початок – о 16:15 за київським часом.
До змагальної програми словенського етапу, який триватиме до 16 березня, також включено масстарти і змішані естафети. Повний розклад гонок доступний на нашому сайті.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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