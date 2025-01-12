Біатлон: результати змішаної естафети на етапі Кубка світу в Обергофі

У неділю, 12 січня, четвертий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в німецькому Обергофі завершився класичною змішаною естафетою.

Збірну України в ній представляли Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Олена Городна та Христина Дмитренко. "Синьо-жовті" з одним штрафним колом, яке на стрільбі стоячи заробив Мандзин, та п'ятьми додатковими патронами посіли дев'яте місце.

Виграла гонку команда Швеції. Другою стала Франція, а замкнула трійку призерів Норвегія.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати змішаної естафети в Обергофі

1. Швеція (2+10) 1:04:24.1 години

2. Франція (1+7) +12.8

3. Норвегія (1+9) +1:11.4

4. Швейцарія (1+11) +2:13.5

5. Німеччина (3+10) +2:21.0

6. Італія (1+11) +2:29.3

...

9. Україна (1+5) +3:15.5

Раніше сьогодні в Обергофі відбулася одиночна змішана естафета, де збірна України у складі Антона Дудченка та Ірини Петренко посіла 13-те місце.

Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться 15-19 січня у німецькому Рупольдінгу.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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