ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

Біатлон: результати чоловічого масстарту на етапі Кубка світу в Ансі

Це була остання гонка Кубка світу з біатлону 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Томмазо Джакомель

Томмазо Джакомель / © Associated Press

У неділю, 21 грудня, третій етап Кубка світу з біатлону-2025/26 у французькому Ансі Ле-Гран-Борнан завершився чоловічим масстартом.

Жоден з українських біатлоністів не зумів кваліфікуватися до першого масстарту поточного сезону Кубка світу.

Переможцем гонки став італієць Томмазо Джакомель, другим фінішував француз Ерік Перро, а замкнув призову трійку норвежець Ветле Шостад Крістіансен.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого масстарту в Ансі

1. Томмазо Джакомель (Італія, 1+0+0+0) 33:35.1

2. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) +18.1

3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 1+1+0+0) +21.3

4. Юстус Штрелоу (Німеччина, 0+0+0+0) +21.8

5. Йоган Олав-Ботн (Норвегія, 1+1+0+0) +25.4

6. Йоганнес Дале (Норвегія, 1+0+1+0) +36.7

Зазначимо, що сьогодні в Ансі також відбувся жіночий масстарт, перемогу в якому здобула норвежка Марен Кіркейде.

На цьому етап в Ансі завершено. Наступний, четвертий етап Кубка світу з біатлону відбудеться від 8 до 11 січня 2026 року в німецькому Обергофі.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Дата публікації
Кількість переглядів
152
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie