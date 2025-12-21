Біатлон: результати чоловічого масстарту на етапі Кубка світу в Ансі

Томмазо Джакомель / © Associated Press

У неділю, 21 грудня, третій етап Кубка світу з біатлону-2025/26 у французькому Ансі Ле-Гран-Борнан завершився чоловічим масстартом.

Жоден з українських біатлоністів не зумів кваліфікуватися до першого масстарту поточного сезону Кубка світу.

Переможцем гонки став італієць Томмазо Джакомель, другим фінішував француз Ерік Перро, а замкнув призову трійку норвежець Ветле Шостад Крістіансен.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого масстарту в Ансі

1. Томмазо Джакомель (Італія, 1+0+0+0) 33:35.1

2. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) +18.1

3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 1+1+0+0) +21.3

4. Юстус Штрелоу (Німеччина, 0+0+0+0) +21.8

5. Йоган Олав-Ботн (Норвегія, 1+1+0+0) +25.4

6. Йоганнес Дале (Норвегія, 1+0+1+0) +36.7

Зазначимо, що сьогодні в Ансі також відбувся жіночий масстарт, перемогу в якому здобула норвежка Марен Кіркейде.

На цьому етап в Ансі завершено. Наступний, четвертий етап Кубка світу з біатлону відбудеться від 8 до 11 січня 2026 року в німецькому Обергофі.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

