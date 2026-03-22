Біатлон: результати чоловічого масстарту на етапі Кубка світу в Голменколлені
Українець Віталій Мандзин посів 22-ге місце.
У неділю, 22 березня, заключний етап Кубка світу з біатлону-2025/26 у норвезькому Голменколлені закінчився чоловічим масстартом.
Україну в ньому представляв один біатлоніст — Віталій Мандзин, який з трьома штрафними колами посів 22-ге місце.
Перемогу здобув норвежець Йоган-Олав Ботн. Другим став німець Філіп Наврат, а замкнув трійку призерів новоспечений володар Великого кришталевого глобуса француз Ерік Перро.
Зазначимо, що це була остання гонка сезону Кубка світу з біатлону.
Кубок світу з біатлону: результати чоловічого масстарту в Голменколлені
1. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0+0+0) 37:15.6
2. Філіп Наврат (Німеччина, 0+0+0+0) +3.7
3. Ерік Перро (Франція, 0+0+1+1) +13.7
4. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+0) +20.6
5. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1+1+1) +23.9
6. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1+1+1) +26.5
…
22. Віталій Мандзин (Україна, 1+0+1+1) +2:23.7
Нагадаємо, сьогодні на етапі Кубка світу з біатлону в Голменколлені також відбувся жіночий масстарт, де Україна не була представлена.