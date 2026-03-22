ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
5
Час на прочитання
1 хв

Біатлон: результати чоловічого масстарту на етапі Кубка світу в Голменколлені

Українець Віталій Мандзин посів 22-ге місце.

Автор публікації
Максим Приходько
Віталій Мандзин

Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

У неділю, 22 березня, заключний етап Кубка світу з біатлону-2025/26 у норвезькому Голменколлені закінчився чоловічим масстартом.

Україну в ньому представляв один біатлоніст — Віталій Мандзин, який з трьома штрафними колами посів 22-ге місце.

Перемогу здобув норвежець Йоган-Олав Ботн. Другим став німець Філіп Наврат, а замкнув трійку призерів новоспечений володар Великого кришталевого глобуса француз Ерік Перро.

Зазначимо, що це була остання гонка сезону Кубка світу з біатлону.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого масстарту в Голменколлені

1. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0+0+0) 37:15.6

2. Філіп Наврат (Німеччина, 0+0+0+0) +3.7

3. Ерік Перро (Франція, 0+0+1+1) +13.7

4. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+0) +20.6

5. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1+1+1) +23.9

6. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1+1+1) +26.5

22. Віталій Мандзин (Україна, 1+0+1+1) +2:23.7

Нагадаємо, сьогодні на етапі Кубка світу з біатлону в Голменколлені також відбувся жіночий масстарт, де Україна не була представлена.

Дата публікації
Кількість переглядів
5
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie