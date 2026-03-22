Біатлон: результати чоловічого масстарту на етапі Кубка світу в Голменколлені

Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

У неділю, 22 березня, заключний етап Кубка світу з біатлону-2025/26 у норвезькому Голменколлені закінчився чоловічим масстартом.

Україну в ньому представляв один біатлоніст — Віталій Мандзин, який з трьома штрафними колами посів 22-ге місце.

Перемогу здобув норвежець Йоган-Олав Ботн. Другим став німець Філіп Наврат, а замкнув трійку призерів новоспечений володар Великого кришталевого глобуса француз Ерік Перро.

Зазначимо, що це була остання гонка сезону Кубка світу з біатлону.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого масстарту в Голменколлені

1. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0+0+0) 37:15.6

2. Філіп Наврат (Німеччина, 0+0+0+0) +3.7

3. Ерік Перро (Франція, 0+0+1+1) +13.7

4. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+0) +20.6

5. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1+1+1) +23.9

6. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1+1+1) +26.5

…

22. Віталій Мандзин (Україна, 1+0+1+1) +2:23.7

Нагадаємо, сьогодні на етапі Кубка світу з біатлону в Голменколлені також відбувся жіночий масстарт, де Україна не була представлена.