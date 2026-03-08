Біатлон: результати чоловічого масстарту на етапі Кубка світу в Контіолагті

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

У неділю, 8 березня, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 у фінському Контіолагті закінчився чоловічим масстартом.

Україну в ньому представляв лише Дмитро Підручний, який з двома штрафними колами посів 18-те місце.

Перемогу здобув норвежець Стурла Легрейд. Другим став француз Ерік Перро, а замкнув призову трійку норвежець Ветле Крістіансен.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого масстарту в Контіолагті

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 34:39.7

2. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+1) +16.5

3. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0+1+0) +24.1

4. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+1+1+0) +28.4

5. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+1+0+0) +32.0

6. Мартін Улдаль (Норвегія, 0+1+0+0) +36.4

...

18. Дмитро Підручний (0+1+1+0) +1:29.1

Зазначимо, що наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться від 12 до 15 березня в Отепяя (Естонія).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала перше "золото" юнацького чемпіонату світу-2026 з біатлону.