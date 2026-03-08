ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
1 хв

Біатлон: результати чоловічого масстарту на етапі Кубка світу в Контіолагті

Єдиний представник України в гонці Дмитро Підручний посів 18-те місце.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дмитро Підручний

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

У неділю, 8 березня, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 у фінському Контіолагті закінчився чоловічим масстартом.

Україну в ньому представляв лише Дмитро Підручний, який з двома штрафними колами посів 18-те місце.

Перемогу здобув норвежець Стурла Легрейд. Другим став француз Ерік Перро, а замкнув призову трійку норвежець Ветле Крістіансен.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого масстарту в Контіолагті

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 34:39.7

2. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+1) +16.5

3. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0+1+0) +24.1

4. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+1+1+0) +28.4

5. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+1+0+0) +32.0

6. Мартін Улдаль (Норвегія, 0+1+0+0) +36.4

...

18. Дмитро Підручний (0+1+1+0) +1:29.1

Зазначимо, що наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться від 12 до 15 березня в Отепяя (Естонія).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала перше "золото" юнацького чемпіонату світу-2026 з біатлону.

Дата публікації
Кількість переглядів
188
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie