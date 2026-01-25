ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
2 хв

Біатлон: результати чоловічого масстарту на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто

Українець Віталій Мандзин фінішував у масстарті на 23-му місці.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Віталій Мандзин

Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

У неділю, 25 січня, в заключний день шостого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в чеському Нове-Мєсто відбувся чоловічий масстарт.

Від України до масстарту кваліфікувався лише один біатлоніст – Віталій Мандзин. З двома колами штрафу він фінішував 23-м.

Переможцем гонки став француз Ерік Перро. Друге місце посів американець Кемпбелл Райт, а замкнув призову трійку норвежець Сверре Дален Аспенес.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого масстарту в Нове-Мєсто

1. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) 35:59.6

2. Кемпбелл Райт (США, 0+0+0+1) +9.0

3. Сверре Дален Аспенес (Норвегія, 0+0+0+0) +16.2

4. Фаб'єн Клод (Франція, 0+1+1+0) +23.8

5. Лукас Гофер (Італія, 0+0+1+0) +38.1

6. Емільєн Клод (Франція, 0+0+1+0) +41.0

...

23. Віталій Мандзин (Україна, 1+0+1+0) +2:26.8

Сьогодні етап у Нове-Мєсто завершиться жіночим масстартом, який розпочнеться о 19:15 за київським часом. Єдиною серед українок до нього відібралася Христина Дмитренко, але вона пропустити цю гонку заради підготовки до Олімпіади-2026.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпіаду-2026.

Також ми розповідали, що жіноча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпіаду-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie