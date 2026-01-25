Біатлон: результати чоловічого масстарту на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто

Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

Реклама

У неділю, 25 січня, в заключний день шостого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 в чеському Нове-Мєсто відбувся чоловічий масстарт.

Від України до масстарту кваліфікувався лише один біатлоніст – Віталій Мандзин. З двома колами штрафу він фінішував 23-м.

Переможцем гонки став француз Ерік Перро. Друге місце посів американець Кемпбелл Райт, а замкнув призову трійку норвежець Сверре Дален Аспенес.

Реклама

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого масстарту в Нове-Мєсто

1. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) 35:59.6

2. Кемпбелл Райт (США, 0+0+0+1) +9.0

3. Сверре Дален Аспенес (Норвегія, 0+0+0+0) +16.2

4. Фаб'єн Клод (Франція, 0+1+1+0) +23.8

Реклама

5. Лукас Гофер (Італія, 0+0+1+0) +38.1

6. Емільєн Клод (Франція, 0+0+1+0) +41.0

...

23. Віталій Мандзин (Україна, 1+0+1+0) +2:26.8

Реклама

Сьогодні етап у Нове-Мєсто завершиться жіночим масстартом, який розпочнеться о 19:15 за київським часом. Єдиною серед українок до нього відібралася Христина Дмитренко, але вона пропустити цю гонку заради підготовки до Олімпіади-2026.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпіаду-2026.

Реклама

Також ми розповідали, що жіноча збірна України з біатлону назвала склад на Олімпіаду-2026.