Біатлон: результати чоловічого спринту на етапі Кубка світу в Естерсунді
Вперше в новому сезоні Кубка світу український біатлоніст фінішував у заліковій зоні.
У суботу, 6 грудня, змагальна програма першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді продовжилася чоловічою спринтерською гонкою.
Україну в ній представляли три біатлоністи: Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Богдан Цимбал.
Також повинні були взяти участь у гонці Дмитро Підручний та Артем Тищенко, але не вийшли на старт через хворобу.
Вперше в новому сезоні Кубка світу український біатлоніст фінішував у заліковій зоні: Мандзин з одним штрафним колом посів 24-те місце.
Крім Мандзина, до гонки переслідування також відібрався Борковський, який з двома колами штрафу фінішував 43-м.
Переможцем спринту став норвежець Йоган-Олав Ботн, друге місце посів його співвітчизник Мартін Улдаль, а замкнув трійку призерів француз Кантен Фійон Майє.
Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту в Естерсунді
1. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0) 24:26.3
2. Мартін Улдаль (Норвегія, 0+0) +11.1
3. Кантен Фійон Майє (Франція, 0+0) +14.3
4. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+1) +25.0
5. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+1) +25.1
6. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0) +29.7
...
24. Віталій Мандзин (Україна, 0+1) +1:36.6
43. Віталій Борковський (Україна, 2+0) +2:17.2
61. Богдан Цимбал (Україна, 1+1) +2:50.4
Зазначимо, що напередодні відбувся жіночий спринт, у якому жодна з українських біатлоністок не потрапила до залікової зони.
У неділю, 7 грудня, етап в Естерсунді закінчиться жіночою та чоловічою гонками переслідування, які розпочнуться о 14:15 та 16:15 за київським часом відповідно.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Раніше повідомлялося, що Україна виграла "золото" на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики.