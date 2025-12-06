ТСН у соціальних мережах

Проспорт
295
2 хв

Біатлон: результати чоловічого спринту на етапі Кубка світу в Естерсунді

Вперше в новому сезоні Кубка світу український біатлоніст фінішував у заліковій зоні.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Віталій Мандзин

Віталій Мандзин / © biathlon.com.ua

У суботу, 6 грудня, змагальна програма першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді продовжилася чоловічою спринтерською гонкою.

Україну в ній представляли три біатлоністи: Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Богдан Цимбал.

Також повинні були взяти участь у гонці Дмитро Підручний та Артем Тищенко, але не вийшли на старт через хворобу.

Вперше в новому сезоні Кубка світу український біатлоніст фінішував у заліковій зоні: Мандзин з одним штрафним колом посів 24-те місце.

Крім Мандзина, до гонки переслідування також відібрався Борковський, який з двома колами штрафу фінішував 43-м.

Переможцем спринту став норвежець Йоган-Олав Ботн, друге місце посів його співвітчизник Мартін Улдаль, а замкнув трійку призерів француз Кантен Фійон Майє.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту в Естерсунді

1. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0) 24:26.3

2. Мартін Улдаль (Норвегія, 0+0) +11.1

3. Кантен Фійон Майє (Франція, 0+0) +14.3

4. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+1) +25.0

5. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+1) +25.1

6. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0) +29.7

...

24. Віталій Мандзин (Україна, 0+1) +1:36.6

43. Віталій Борковський (Україна, 2+0) +2:17.2

61. Богдан Цимбал (Україна, 1+1) +2:50.4

Зазначимо, що напередодні відбувся жіночий спринт, у якому жодна з українських біатлоністок не потрапила до залікової зони.

У неділю, 7 грудня, етап в Естерсунді закінчиться жіночою та чоловічою гонками переслідування, які розпочнуться о 14:15 та 16:15 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що Україна виграла "золото" на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики.

